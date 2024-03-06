Alanya’da hortum dehşeti!

ALANYA’DA dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün turuncu kod uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı. Alanya'nın Avsallar ve Payallar Mahallesi'nde hortum çıktı. Hortum, 3 kişinin yaralanmasına ve seraların zarar görmesine neden oldu. Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Payallar Mahallesi’nde hortum meydana geldi. Hortum bölgede bulunan konteyneri seranın içine atmış. Payallar’da 1 kişi yaralandı. Ayağına dikiş atıldığını öğrendik. Payallar hal şantiyesinde çıkan hortumda ise 2 kişi yaralandı. Toplam 3 kişi yaralı var. Yaralıların tedavisi yapıldı. Üretim noktasında üreticilerin büyük zararı var. Dün gece 23.00’dan bu yana yaptığımız tespitler doğrultusunda 250 dönüm tarım arazisinde hasar var. Vatandaşların arabalarında ve evlerinde zarar var. Bazı evlerin camları patlamış. Yarın tam net rakam çıkar. Bakanlık tarafından bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)