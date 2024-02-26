Velittin Yenialp İğneli Fıçı’da konuştu: “Esnafları rahatlatacak projelerimiz var”

ALANYA televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, dün akşam merceğine yerel seçimi aldı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.30'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın dün akşamki canlı yayın konuğu İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı ve esnaf temsilcisi Velittin Yenialp oldu. Yenialp, DİM TV'deki Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında "Neden Mehmet Şahin’in ekibinde yer aldı? Alanya’da neleri değiştirmek istiyor? Esnafın sorunları için çözüm önerileri var mı?" gibi önemli sorular ve daha fazlasını yanıtladı.

İşte Yenialp’in açıklamalarından satır başları:

VELİTTİN YENİALP KİMDİR?



1969 Alanya doğumluyum. Evli, iki çocuk babasıyım. 40 yıl Şekerhane Mahallesi’nde muhtarlık yapmış Mehmet Yenialp’in oğluyum. İlk, orta ve lise tahsilimi Alanya'da yaptım. İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu anda da okumanın yaşı yok diyorum ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü okuyorum. 1988’de lise tahsilim bittiği zaman babam üçüncü şube olarak Çırpanlı Sokak’ta hala devam etmekte olan dükkanımı açtı ve bizi de bakkal yaptı. Zaten lise ve orta okul dönemimde de onun yanında bakkalda çalışıyorduk. Daha sonra kendi iş yerimiz oldu. 1988 yılından beri de aynı adreste bakkallık yapmaya devam ediyorum. 2010 yılında Bakkallar Odası’nın seçimleri vardı. O seçimlerde biz de aday olduk. Hizmet yarışı dedik, biz kazandık. Akabinde 2 dönem başkanlık yaptım. 3. dönemin ortasında da her ne kadar seçimlere uzak olsak da Mehmet Şahin başkanımın listesinde yer bulmak için başkanlık görevimi bıraktım. Bakkallar Odası’nda gelmem gereken en üst düzeye gelmiştim. Seçildiğimin ikinci döneminde Antalya Esnaf Odaları Birliği’nde yöneticiliğe başladım. Sayın Abdullah Sevimçok’un yönetim kurulu üyesi oldum. Rahmetli olduktan sonra da Sayın Adlıhan Dere ile yöneticilik yaptım. İki dönemdir de orada yöneticilik yapıyordum. Artı Türkiye Bakkallar Federasyonu yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bizim en üst kuruluşumuz, çatı kuruluşumuz Türkiye Bakkallar Odası Federasyonu’dur. Orada da Sayın Bendevi Palandöken’in yönetim kurulunda yer aldım. Bütün bakkalların sorunlarını birinci ağızdan en yetkili kişilere, bakanlara, hatta cumhurbaşkanımıza ilettiğim de oldu. Ayda en az 2 defa Ankara'ya gidip geliyordum, bakkallların sorunlarını dile getiriyordum. Antalya’ya ayda en az 2-3 defa gidiyordum ve orada da bakkalların sorunlarını dile getiriyordum. Ama artık görevimin en üst noktasındaydım. Zaten 2 dönemden fazla bir kurumun başında fayda verebileceğimize inanmıyorum. Başkanlık yaptığım dönemde esnafların sorunlarını her zaman savundum. Yeri geldi siyah çelenklerle zincir mağazaları protesto ediyorduk. Daha sonra billboartlarla protesto ettik. Türkiye genelinde de bunlar örnek oldu. Bundan sonra Alanya’yı ve memleketimi çok sevdiğim için, Mehmet Şahin başkanımın da bunları başarabileceğini bildiğim için, Alanya’ya en iyi şekilde hizmet edeceğine inandığım için tüm görevlerimden istifa ederek Mehmet Şahin başkanımın listesinden Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Adayı oldum. İnşallah önümüzdeki günlerde, seçimi kazandıktan sonra hep beraber Alanya esnafı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mecliste esnafın gür sesi olacağız. Alanya’nın sorunlarının tamamına vakıfım. Mehmet Şahin başkanım kendini çok iyi yetiştirmiş, onun önderliğinde Alanya’yı yönetmeye talibiz diyorum.



SİYASETE GİRME FİKRİ NASIL DOĞDU?

Misyonumu tamamladığıma inandım. 2 dönemde sonra heyecanını kaybediyorsun. Odamızın artık hizmet binası var. Bir hizmet aracımız var. Üyelerimizin acılı ve mutlu günlerinde hizmet edebilecek bir tane çay aracımız var. Onların iyi ve kötü günlerinde mutlaka yanlarında oluyoruz ve odamızdan hizmet veriyoruz. Biz bakkal esnafıydık ve küçük paralarla hayatımızı idame ettiriyorduk. Sakız satarak hayatımızı kazanıyorduk. O yüzden o para, onlar için büyük bir meblağdı ve yıkımdı, onları ortadan kaldırdık. Dolayısıyla biz misyonumuzu tamamladık ve Alanya’mıza hizmet etmek istiyoruz. Biz memleketimizi çok seviyoruz, o yüzden istifa ettim.

NEDEN MEHMET ŞAHİN?

Zaten çocukluktan arkadaşlığımız var. Beraber büyüdük, yeri geldi ekmeğimizi paylaştık. O günlerden geldik ve onu gördük. Baktığınız zaman Mehmet Şahin’e, insana faydalı olacağına inandığımız, Alanya'yı ileri götüreceğine inandığımız, Alanya’yı bir dünya şehri yapacağını düşündüğümüz kişi.



BAŞKA PARTİLERDEN TEKLİF GELDİ Mİ?

2014 yılında mevcut başkanımızdan da bize bir teklif gelmişti ama o dönem içerisinde odanın sıkıntıları vardı. Kesinlikle odayı ayağa kaldırmadan böyle bir şeyin içerisine giremeyeceğimi kendisine belirttim. O da bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Onun da yaptığı şeyler var Alanya’ya ama Mehmet Şahin’in daha iyisini yapacağını düşündüğümüz için istifa ettik. Şimdi baktığınız zaman benim konumuma, Alanya’da bir federasyon yöneticisi daha hiç çıkmamış. Ankara’da federasyon yönetiminde bulunan, yani sivil toplum kuruluşlarından ilk federasyon yöneticisi olan benim. O federasyona kolay girilmiyor. Türkiye’nin 81 ilinden, 9 kişilik yönetime giriyorsunuz. Türkiye’nin lokomotifi olan iller var. İzmir, İstanbul, Ankara, Erzincan, Kastamonu, Gaziantep, Siirt var, ilçe olarak da biz varız. Ben yönetim kuruluna listeden seçilerek geldim. Alanya’da ilk federasyon yöneticisi olmaktan gerçekten çok gurur duydum.

ESNAFIN NE GİBİ SORUNLARI VAR?

Mehmet Şahin’in projeleri esnafımız açısından çok iyi. Esnafı rahatlatacak projelerimiz var. Bunları sayacak olursak vizyon projelerimiz var, turizm projelerimiz var, sosyal projelerimiz var, ekonomik projelerimiz var. Mesela ekonomik projelerimizi hayata geçirirsek, esnafımız otomatikman rahatlayacak. El emeği ile iş yapan insanlarımız var, tezgahları yeterli mi? Evdeki hanımlarımız evde ürettikleri ürünleri satarlarsa, nakite çevirebilirse ne yapacak, bizim esnafımızdan alışveriş yapacak. Beldelerde belediye hizmet binaları oluşturacağız ve oradaki insanlara iş imkanı sağlayacağız. Kazanılan paralar yine esnafımıza dönecek. Nitelikli turist getirebilirsek esnafa faydamız gerçekten çok büyük olacak. Yapılması gereken her şeyi Mehmet Şahin ve ekibinin yapacağını, esnafları rahatlatacağına inanmaktayım.

ODA BAŞKANIYKEN ÇÖZEMEDİĞİ BİR ŞEY VAR MI?

Zincir marketlerle ilgili gerçekten ciddi mücadeleler verdim. Türkiye’de örnek kararlar aldık. 30 araçlık otopark zorunluluğu gelsin diye bir karar aldırmıştım belediye meclisinden ama o dönemin belediye başkanı buna çok sıcak bakmadı. 'Mahkeme kararı ile bunu sonlandırırlar' dedi. İlk başka bu zincir mağazalar sadece bakkal esnafına zarar veriyordu ama şu an tüm esnafa zarar veriyor. Her şeyi satıyorlar. Yerel yönetimlerin mücadele edebileceğine inanıyorum. Kısıtlamalarla esnafları koruyabileceklerini düşünüyorum.

ESNAFLARLA NASIL İLETİŞİM KURACAK?

Ben zaten esnaflarla sürekli iletişim halindeyim. Ne kadar oda başkanlığını bıraksam da aynı zamanda Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi’nin de başkanıyım. Orada ekonomik sıkıntılarını aşmalarına yardımcı oluyoruz. Sadece bakkal esnafı değil bütün esnaflara kredi veriyorum. Dolayısıyla hiçbir zaman kopmadım. İletişimle ilgili herhangi bir problemim yok. Seçildikten sonra da böyle olacak. Arayan herkese geri dönüyorum. Bakkallar odası başkanlığına seçildikten sonra odamın kapısını hiç kapatmadım. Belediyeye geçtikten sonra da hiçbir zaman kapım kapanmayacak. İnsanlar bize çok rahat ulaşabilecek.

ALANYA’DA İMİTASYON SATAN ESNAFLA İLGİLİ ÇALIŞMA OLACAK MI?

Avukatların gelip esnafa baskı yaptığı dönemde Mehmet Şahin başkanım avukatların karşısında her zaman dimdik durdu. Onlara gidip 'Bataklığın kendisini kurutun, esnafı rahat bırakın' dedi. İnsanlar sadece satıyor. Her işi de faturayla yapıyorlar. O dönemde kendisiyle birlikte biz de gittik. Çünkü bizim bakkallarımızda da bu ürünler var. Zaten turist bunu bilerek alıyor. Bizim esnafımız kimseyi kandırmıyor.

ZİNCİR MARKETLERLE İLGİLİ BİR YÖNETMELİK VAR MI?

Marketler Yasası'nın çıkmasıyla ilgili yıllardır elimizden geleni yapıyoruz. TBMM’den karar aldıracağız ama onun öncesinde belediyeden aldıracağımız kararlar da var. Otopark zorunluluğu getireceğiz. Yolları, sokakları daraltıyorlar. Kamuya ait kaldırım taşlarını kırıyorlar. Bizim paramızla yapılan yollarımız bunların yüzünden kırılıyor. Bunların hepsini Ankara’da TBMM’de dillendireceğiz. Torba yasadan bunları çıkarttırmaya çalışacağız.

Mahalle bakkalının da kendini yenilemesi lazım. Mesela barkod sistemine geçmesi lazım. Biz odaya geldiğimiz zaman böyle kamera sistemleri falan yoktu. En çok hırsızlık olayları bakkallarımızda yaşanıyordu. Biz oda olarak firmalarla anlaştık, kamera ve alarm sistemleri oluşturduk. Şu anda çok fazla hırsızlık olayı olmuyor. Esnaflarımızın mutlaka kendilerini yenilemeleri ve çağa ayak uydurmaları gerektiğine inanıyoruz.

NASIL BİR SEÇİM STRATEJİSİ GELİŞTİRİYORLAR?

Esnaf ziyaretlerimiz var ama şu anda eski köy ve belde statüsündeki mahallelerimizde büyük toplantılar yapıyoruz. Mesela dün Konaklı Mahallesi’ndeydik, gerçekten miting havasındaydı, en az 4 bin kişi vardı. Diğer partiler de yapıyorlar ama bu kalabalık olmuyor. Mehmet başkanımıza Alanya’nın bir inanmışlığı var. Kalabalıklar ve kitleler Mehmet başkanıma destek veriyor.

Alanya’nın trafik sorunu var. Büyük illerde aşılıyorsa burada da aşılır. 2024 yılına gelmişiz, vatandaş yol, su diyor. Bunu artık konuşmamamız gerekiyor. Bir tane muhtarımız bozuk yollara çiçek ekerek protesto etti. Bu mu olması gerek yani. Kendince en demokratik hakkını kullandı. Bizim çok daha sosyal ve insanları rahatlatacak projelerimizin olması lazım. Kentsel dönüşümlerin ada bazında yapılması gerektiğine inanıyoruz. Yeşil alan ve peyzaj yapmamız lazım. Alanya’nın tamamını sıcak asfalt yapacağız. Alanya’da herkesin kullanacağı bir düğün salonu yok. Tüm beldelerde düğün salonu ve kültür merkezi yapmamız lazım. Yeşil alanları arttıracağız. Şehrimizin bir meydanı yok. İnsanların çayını kahvesini rahatça içebilmesi lazım. Sahil bandında çay bahçeleri oluşturmamız lazım. İnsanlar 4 çay içse 100 TL tutuyor. Mehmet Şahin başkanım bunların hepsini çözecek.

YÜKSEK DÜKKAN KİRALARI İÇİN PROJE VAR MI?

İlk olarak gelen yerleşik yabancının evde saç bakımı, tırnak bakımı gibi işler yapmasını önlememiz lazım. Kendi aralarında iletişim grubu oluşturmuşlar, kendi aralarında her işi vergisiz olarak yapıyorlar. Dükkan kiralarına meblağlar belirleyerek aşağı çekmeyi düşünüyoruz. Esnaflarımız da rahatlamış olur. Elektrik şirketleriyle anlaşmalar yaparak da daha ucuz elektrik temininde bulunabiliriz.

DÜKKANLARI KAPATILAN ESNAFLAR İLE İLGİLİ NE YAPILACAK?

Önceki dönem belediye başkanımız 24.00'de dükkanları kapatmıştı. Zorla dışarıya müşteri çıkartıldı. Biz o dönemde de esnafları savunmuştuk. Alanya’da sadece odaya kayıtlı bin 450 tane bakkal var. Bunların olmaması gerektiğini savunduk ve Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Hanutçuluk da bizi gerçekten üzen bir olay. Sesli kamera sistemini getirelim diye o dönemki başkanla konuştuk. Cezayı yapan çeksin dedik fakat çok uygulanmadı. Hanutçuluğu kesinlikle doğru bulmuyorum. Sesli kamera sistemini sunsak kesinlikle önüne geçileceğini düşünüyorum.

BARLAR SOKAĞI İLE İLGİLİ NASIL BİR DÜZENLEME YAPILACAK?



Biz özgürlükçüyüz. Komşusunu rahatsız etmediği sürece sabaha kadar müzik dinlesin. Ses duvarlarını örsün, istediği gibi müziğini çalsın diyoruz. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi