Belediye Başkan Adayı Şahin’den Alanya tarihini aydınlatacak proje

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Alanya'nın her noktasında halkla buluşmalarını sürdürürken, heyecan yaratan projelerinden birini daha açıkladı. Şahin, 'Alanya Kalesi Batı Cephesi Aydınlatma Projesi' ile ilgili "Alanya’mız geçmişin görkemi ile ışıldayacak" dedi.

Şahin, Alanya Kalesi Batı Cephesi Aydınlatma Projesi'ni şöyle anlattı:

'EŞSİZ YARIM ADADAKİ KARANLIK SONA ERECEK'

"Alanya’mızı bir dünya kenti yapma vizyonumuzla, ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde, Damlataş Mağarası ile başlayıp Cilvarda Burnu'na kadar devam eden 1,5 kilometrelik aksta, yarım adanın yıllardır karanlığa gömülmüş olan batı cephesini modern ve teknolojik unsurlarla aydınlatacağız. Projemiz kapsamında Alanya Kalemizi bir bütün olarak tanımlayarak tasarlayacak, doğal yapıya kesinlikle zarar vermeden, ultraviyole ve kızılötesi LED armatürlerle ışıl ışıl bir görünüme kavuşturacağız. Böylelikle bölgede hem yeni bir cazibe merkezi oluşturmuş olacağız hem de kentimizin batısında yer alan yerleşim yerlerinden bakıldığında Alanya’mızın daha estetik görünmesini sağlayacağız."

DEV PROJEDE 'MEHMET ŞAHİN' HASSASİYETİ

Alanya Kalesi Batı Cephesi Aydınlatma Projesi'ni hayata geçirirken doğal ve tarihi yapı ile canlıların korunacağını vurgulayan Şahin, "Tüm süreç boyunca önceliğimiz doğal habitatı tahrip etmeden, tüm canlıların yaşam ve üreme alanlarını korumak ve denizel biyoçeşitliliğe hassasiyet göstermek olacak" dedi.