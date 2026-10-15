DİYARBAKIR’IN Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobilin kaputuna giren yılan, çevrede bulunan vatandaşları harekete geçirdi. Talaytepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, otomobilin motor bölümüne giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Ancak çalışmalar sonuç vermeyince çevredeki vatandaşlar müdahale ederek yılanı otomobilden çıkarmayı başardı.

OTOMOBİLİN KAPUTUNDA YILAN FARK EDİLDİ

Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi 4007’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde bulunan 34 GSE 044 plakalı otomobilin kaputuna bir yılan girdi. Durumu fark eden vatandaşlar, yılanın otomobilin motor bölümünde bulunduğunu görünce itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ UZUN SÜRE UĞRAŞTI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin kaputuna giren yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Motor bölümüne gizlenen yılanın çıkarılması için uzun süre uğraşan ekipler, tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı. Yılanın otomobilin kaputunda bulunması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü.

VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ

İtfaiye ekiplerinin yılanı çıkaramaması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar devreye girdi. Otomobilin kaputunda bulunan yılan, vatandaşların müdahalesi sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Böylece uzun süre devam eden uğraşın ardından yılanın otomobilden çıkarılması sağlandı.

UZMANLAR MÜDAHALE ETMELİ

Yaşanan olay, özellikle araçların motor bölümlerine giren yılanların oluşturabileceği tehlikeleri yeniden gündeme getirdi. Yılanların dar ve ulaşılması güç alanlara gizlenebilmesi, çıkarılmalarını zorlaştırabiliyor. Bu tür durumlarda vatandaşların hayvana doğrudan müdahale etmek yerine itfaiye veya ilgili uzman ekiplerden yardım istemesi, olası yılan ısırıklarının ve yaralanmaların önlenmesi açısından önem taşıyor.