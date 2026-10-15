Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Hollanda uyruklu karı-koca, Demirtaş Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA JANDARMAYA BİLDİRDİ

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan Hollanda vatandaşı Adrianus Franciscus Henricus De Gouw (70) ile eşi Elisabeth Christina İsabella Antina De Connick'tan (69) bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çiftin ikamet ettiği adrese giden jandarma ekipleri, eve girdiklerinde 70 yaşındaki De Gouw ile 69 yaşındaki eşini giriş katındaki koltuk üzerinde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENLERİ ALANYA BELEDİYE MORGUNA KALDIRILDI

İki kişinin aynı evde ölü bulunmasının ardından olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından inceleme gerçekleştirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Hollandalı çiftin cansız bedenleri Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

JANDARMA ÖLÜM NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Jandarma ekipleri, çiftin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak ölüm nedenine ilişkin henüz kesin bir tespit bulunmuyor. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Çiftin kesin ölüm nedeninin, yapılacak adli incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.