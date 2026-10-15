İSTANBUL'DA Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından etkisini artıran sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı. Kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle mahsur kaldı. Sağanağın etkili olduğu bölgelerden Ayazağa’da ise bir spor okulunu su basması sonucu antrenman yapan öğrenciler zor anlar yaşadı. Okulda bulunan öğretmenler, öğrencileri sırtlarında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı.

SPOR OKULUNU SU BASTI, ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI

Ayazağa’da etkili olan yoğun yağış, bölgede bulunan spor okulunda da su baskınına yol açtı. Yağışın ardından okulun bazı bölümlerini su basarken, o sırada antrenman yapan bir grup öğrenci mahsur kaldı. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle öğrencilerin bulundukları yerden ayrılmakta güçlük çekmesi üzerine öğretmenleri harekete geçti. Öğrencilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi için çaba gösteren öğretmenler, çocukları sırtlarına alarak su basan alandan çıkardı.

ÖĞRETMENLERİN ÇABASI KAMERAYA YANSIDI

Spor okulunda yaşanan tahliye sırasında bir öğretmenin öğrencileri sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, öğretmenin su baskını nedeniyle ilerlemekte zorlanan öğrencileri sırtında taşıyarak tahliye ettiği görüldü. Öğretmenlerin hızlı müdahalesi sayesinde öğrenciler su basan okuldan çıkarıldı. Yaşanan olay, şiddetli yağışların eğitim ve spor faaliyetlerini de nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

AYAZAĞA’DA CADDELER GÖLE DÖNDÜ

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, Ayazağa’da da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bölgedeki birçok ev ve iş yerini su basarken, cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Bazı yolların göle dönmesi nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Yol kenarlarında park halinde bulunan araçlar ise yükselen suların arasında kaldı. Yağışın etkisiyle bölgede ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

İSTANBUL’UN BİRÇOK NOKTASINDA SU BASKINLARI YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarılarının ardından İstanbul’un farklı noktalarında etkili olan sağanak, kent genelinde olumsuz görüntülere neden oldu. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, yağmur sularının biriktiği yollarda ulaşım güçleşti. Bazı bölgelerde mahsur kalan vatandaşlar, ihbarlar üzerine olay yerlerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

ÖĞRENCİLERİN TAHLİYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ayazağa Spor Okulu’nda yaşanan olayda öğretmenlerin öğrencileri güvenli bölgeye taşımak için gösterdiği çaba dikkat çekti. Antrenman sırasında su baskınıyla karşılaşan çocukların öğretmenleri tarafından tahliye edilmesi, yağışın oluşturduğu tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, öğretmenin öğrencileri sırtında taşıdığı anlar yer aldı. Olay, ani su baskınlarına karşı özellikle çocukların bulunduğu eğitim ve spor tesislerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.