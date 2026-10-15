Ailenin yaklaşık 1,5–2 yıldır yürüttüğü kampanyada bugüne kadar 65 milyon TL toplanarak kampanya yüzde 46 seviyesine ulaştı. Ancak ilacın tam etki gösterebilmesi için Taha Miraç’ın Aralık ayında gireceği 6 yaşından önce tedaviye ulaştırılması gerekiyor. Kalan yaklaşık 70 milyon TL ve sadece 2 aylık zaman kısıtı nedeniyle zaman adeta aleyhe işliyor.

ANNE ŞENGÜL KEVKİR’İN ÇIĞLIĞI VE SÖZ VERİLEN TOPLANTI

Toplanan miktarın tıkanması ve sürenin daralması üzerine anne Şengül Kevkir, sesini duyurabilmek amacıyla Hacet Meydanı’nda açlık grevine başlamıştı. Çocuğunun tedavisi için canını ortaya koyan annenin bu feryadı üzerine kent yetkilileri ve temsilciler harekete geçti. Kapsamlı bir istişare toplantısı düzenleneceğinin ve kent dinamiklerinin harekete geçirileceğinin sözü verilerek anne Şengül Kevkir açlık grevini sonlandırmaya ikna edildi.

ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE TEK YÜREK

Söz verilen kritik istişare toplantısı Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, ALTİD Başkanı Cem Özcan, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda duyarlı vatandaş katıldı.

"ZAMANLA YARIŞIYORUZ, DOĞRU BİR MODEL KURMALIYIZ"

Tedavinin Taha Miraç’ın fiziksel hareketlerini kısıtlamayacak şekilde en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, şöyle konuştu:

“Taha Miraç, Alanya’nın bir evladı, hepimizin evladı ve kardeşidir. Annesinin, babasının ve ailesinin bu süreçte yaşadığı zorlukları hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden bir yardım kampanyası var. Ancak önümüzdeki kısa süre içerisinde, 1,5 yılda aldığımız mesafeyi çok daha hızlı katetmeliyiz. Bu konuda hepimize düşen görevler ve sorumluluklar var. Komşumuz Anamur’da Ticaret Odası ve Ziraat Odası ile birlikte muz üreticilerinden dekar veya ürün bazlı yardımları makbuz karşılığı toplayarak kampanyayı çok kısa sürede tamamladılar. Biz de Alanya olarak sadece bir tarım şehri değil, turizm şehriyiz. ALTİD, ALTSO ve Ziraat Odamızın bir araya geleceği güvenilir ve şeffaf bir sistem kurmalıyız. Otellerimizi büyüklüklerine, üreticilerimizi kapasitelerine göre bu sürece dahil ederek bu kampanyayı günden güne tamamlamalıyız.”

"HERKES BİREBİR TAKİP EDERSE BU İŞİ KISA SÜREDE BAŞARIRIZ"

Toplantıdaki dayanışma ruhuna vurgu yapan ve taahhütlerin birebir takip edilmesi gerektiğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, şöyle konuştu:

“Alanya’nın en güzel özelliklerinden biri, farklı siyasi görüşlere sahip olsak da söz konusu dayanışma ve yardım olduğunda bir araya gelebilmemizdir. Hepimiz bu çocuğu kendi evladımız gibi görmeliyiz. Toplantılarda zaman zaman taahhütler veriliyor ancak sonrasında takip edilmediği için süreç aksayabiliyor. Herkes kendi sorumluluk alanı çerçevesinde bu süreci birebir takip ederse çok hızlı sonuç alabiliriz. Şahsi taahhüdümdür; burada bulunan ya da bulunmayan kim olursa olsun, bir kurum veya kişiyle görüşmem istendiğinde bizzat arayıp destek isteyeceğim. Belediye olarak da tüm imkânlarımızla bu sürecin arkasındayız.”

"ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE ÜZERİMİZE DÜŞEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Oda olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini söyleyen ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, şöyle konuştu:

“Öncelikle Taha Miraç evladımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve meclisi olarak önümüzdeki hafta yeni bir yapılanma sürecine gireceğiz. Ben de yönetimim ve meclis üyelerimle birlikte düzenlenecek bağış organizasyonu için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim. Üyelerimize gerekli bilgilendirmeleri yaparak bağışta bulunmaları konusunda kendilerinden destek isteyeceğim. Diğer kurumlarımız gibi biz de üzerimize düşen her şeyi yapacağız.”

"TURİZM SEKTÖRÜ OLARAK DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kampanyanın hassasiyetine dikkat çeken ALTİD Başkanı Cem Özcan, şöyle konuştu:

“Bu tür çalışmalar bir gönül işidir ve aynı zamanda son derece hassas bir konudur. Burada bulunan herkesin bu hassasiyetin farkında olduğunu biliyorum. Katılımcıların bugüne kadar yardımlarda bulunduğunu ve bundan sonra da desteklerini sürdüreceğini düşünüyorum. Biz de ALTİD olarak üzerimize düşeni elbette yapacağız. Taha Miraç evladımıza Allah’tan şifa diliyorum.”

"HAL ESNAFI İLE DOĞRUDAN BAĞIŞ SİSTEMİ KURACAĞIZ"

Tarım sektörünü tüm dallarıyla kampanyaya entegre edeceklerini açıklayan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, şöyle konuştu:

“Biz de Alanya Ziraat Odası olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu çalışma yalnızca muzla sınırlı kalmayacak; avokado üreticilerimizi ve örtü altı sebze üreticilerimizi de sürece dâhil edeceğiz. Üreticinin ayağına gitmek yerine, müstahsillerin bağlı olduğu hal işletmeleri, depolar ve tüccarlarla doğrudan koordinasyon kuracağız. Bağışların doğrudan ilgili Valilik hesaplarına aktarılmasını sağlayacağız. Ayrıca üreticilerimize ve Alanya halkına ulaşmak adına yeniden canlı yayın organizasyonu gerçekleştireceğiz.”

MÜCADELE SON ANINA KADAR SÜRECEKToplantı sonucunda kurulacak alt komisyonlar; turizm, tarım ve ticaret sektörleriyle entegre kurumsal bağış mekanizmaları geliştirerek Taha Miraç’ın kampanyasını kalan 2 aylık sürede tamamlamayı hedefliyor. Alanya halkının ve hayırseverlerin desteğiyle gerekli tutarın toplanması halinde minik Taha Miraç yurt dışındaki gen tedavisine ulaştırılabilecek. (Hüseyin Doğanay)