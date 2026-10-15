Antalya’da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan ve gece saatlerine kadar devam eden şiddetli sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Batı Toroslar’ın önemli yükseltilerinden Beydağları’nın zirveleri beyaz örtüyle kaplanırken, kent merkezi 15 Ekim Perşembe sabahına güneşli havayla başladı.

Yağışlı havanın ardından bulutların dağılmasıyla birlikte karla kaplanan dağların görüntüsü belirginleşti. Kent merkezinde güneşli hava etkili olurken yüksek kesimlerde oluşan kar örtüsü, Antalya’da sonbaharın farklı yüzlerini aynı gün içerisinde ortaya koydu.

BEYDAĞLARI'NIN 3 BİN 86 METRELİK ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Antalya’nın batısında uzanan Beydağları, yağışların ardından karla kaplanan zirveleriyle öne çıktı. Bölgenin en yüksek noktası olan Kızlar Sivrisi, 3 bin 86 metreye ulaşan rakımıyla Batı Toroslar’ın önemli yükseltileri arasında bulunuyor.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yayımladığı "Dünden Bugüne Antalya" adlı coğrafya çalışmasında, Beydağları’nın Alakır Çayı havzası ile Elmalı Ovası arasında yaklaşık 50 kilometre boyunca uzandığı belirtiliyor. Çalışmada dağ silsilesinin genişliğinin 8 ila 10 kilometre arasında değiştiği, en yüksek noktasının ise Kızlar Sivrisi olduğu kaydediliyor.

ANTALYA'DA KIYI VE YÜKSEK KESİMLERDE FARKLI HAVA KOŞULLARI

Antalya’da kıyı kesimleri ile yüksek dağlık alanlar arasındaki yükselti farkı, yağışların farklı biçimlerde görülmesine neden oluyor. Kent merkezinde yağmur olarak etkili olan yağışlar, sıcaklığın yeterince düştüğü yüksek rakımlarda kara dönüşebiliyor. Beydağları’nda oluşan son kar örtüsü de bu yükselti farkının ortaya çıkardığı hava koşullarını gözler önüne serdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Beydağları hakkındaki tanıtım bilgilerinde, dağ silsilesinin Batı Toroslar içerisinde yer aldığı ve Antalya Körfezi’nin batısında kuzey-güney doğrultusunda uzandığı ifade ediliyor. Bölge, yüksek zirveleri ve doğal yapısıyla dağcılık, doğa yürüyüşü ve kış sporları açısından da önem taşıyor.

SAĞANAĞIN ARDINDAN ANTALYA'DA GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Bir önceki gün kent genelinde etkisini hissettiren sağanak yağışın ardından 15 Ekim sabahı Antalya merkezinde güneşli hava hâkim oldu. Yüksek kesimlerdeki kar örtüsü ise yağışlı sistemin dağlık bölgelerde bıraktığı izleri ortaya çıkardı.

Öte yandan yüksek rakımlı alanlarda kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesi, özellikle dağ yürüyüşü ve zirve tırmanışı planlayanlar açısından önem taşıyor. Beydağları’na çıkmayı planlayanların güncel meteorolojik tahminleri ve güzergâh koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.