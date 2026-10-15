İş dünyasında yapay zeka kullanımını şirket içi iletişimle birleştiren Zenzap, 15 Ekim 2026 tarihinde toplam 44 milyon dolarlık finansman sağladığını duyurdu. Bessemer Venture Partners ve Lightspeed Venture Partners öncülüğünde gerçekleşen yatırım sürecine The Garage da katıldı. Şirket, yeni kaynakla yazılım geliştirme ve satış ekiplerini büyüterek uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

44 MİLYON DOLARLIK YATIRIMIN ARKASINDA KİMLER VAR?

Webrazzi'nin 15 Ekim 2026 tarihli haberine göre yatırımcılar arasında Bessemer Venture Partners, Lightspeed Venture Partners ve The Garage'ın yanı sıra Wix yöneticisi Nir Zohar ile EY geçmişi bulunan Yoram Tietz de yer aldı.

Zenzap'ın aynı gün yayımladığı resmi açıklamada, 44 milyon doların şirketin bugüne kadar sağladığı toplam finansman olduğu belirtildi. Dolayısıyla açıklanan tutarın tamamını yalnızca son yatırım turunda alınmış yeni sermaye olarak değerlendirmek doğru değil. Şirket, finansmanın önceki turlara göre dağılımını ise duyurusunda ayrıntılandırmadı.

ZENZAP NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

2022 yılında Guy Weiss, Jonatan Bien ve Noam Neumann tarafından kurulan Zenzap, çalışanların iletişim kurmasını, görevleri takip etmesini ve kurumsal bilgilere ulaşmasını sağlayan yapay zeka destekli bir iş platformu olarak faaliyet gösteriyor.

WhatsApp ve Telegram gibi bireysel mesajlaşma uygulamalarının iş ortamındaki kullanımına alternatif geliştiren şirket, çalışanların günlük iletişimini kurumsal güvenlik ve yönetim araçlarıyla birleştirmeyi amaçlıyor.

Platformun temel farkı, yapay zekayı yalnızca sorulara yanıt veren bir sohbet aracı olarak kullanmaması. Zenzap, çalışanların ortak görüşmelerine katılabilen ve bağlantılı iş uygulamalarında belirli görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanları geliştiriyor.

YAPAY ZEKA AJANLARI İŞ SÜREÇLERİNE KATILIYOR

Zenzap'ın 15 Ekim 2026 tarihli resmi ürün duyurusuna göre platformda çalışanlar, teknik bilgi gerektirmeden yapay zeka ajanları oluşturabiliyor. Bu araçlarla mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan yazılı ve sesli iletişim kurulabiliyor.

Yapay zeka ajanları, yetkilendirildikleri sistemlerde bilgi arama, veri analizi, kayıt güncelleme ve belirli iş akışlarını otomatikleştirme görevlerini üstlenebiliyor. Şirketin verdiği kullanım örnekleri arasında müşteri ilişkileri yönetimi kayıtlarının güncellenmesi, vardiya planlaması, ödeme mutabakatı ve eksik faturaların takibi bulunuyor.

Şirketin açıklamasında, kullanıcıların platform üzerinde binlerce otomatik iş akışı oluşturduğu bilgisi de paylaşıldı. Ancak bu işlemlerin şirketlere sağladığı zaman veya maliyet tasarrufuna ilişkin bağımsız olarak doğrulanmış bir performans verisi açıklanmadı.

10 BİNDEN FAZLA EKİP TARAFINDAN KULLANILIYOR

Zenzap'ın 15 Ekim 2026 tarihli kurumsal açıklamasında, platformun günlük olarak 10 binden fazla ekip tarafından kullanıldığı bildirildi. Bu rakam, şirketin açıkladığı kullanım ölçeğini gösterirken toplam bireysel kullanıcı sayısını veya ücretli müşteri sayısını ifade etmiyor.

Şirketin 2022 yılında kurulmuş olması dikkate alındığında, açıklanan finansman ve kullanım verileri yaklaşık dört yıllık faaliyet döneminin ardından geldi. Zenzap, yeni yatırımla geliştirme ve satış kadrolarını genişletmeyi planlıyor.

ŞİRKETLERİN VERİ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?

Kurumsal yapay zeka uygulamalarında önemli başlıklardan biri, çalışanların kullandığı sistemlerin hangi verilere erişebildiği ve hangi işlemleri gerçekleştirebildiği. Zenzap, bu konuda şirket yöneticilerine yapay zeka ajanları için erişim ve işlem yetkileri belirleme imkanı sunduğunu açıklıyor.

Platformda hangi çalışanın hangi yapay zeka aracını kullanabileceği, aracın hangi kurumsal bilgilere erişebileceği ve hangi işlemlerde yönetici onayı gerekeceği şirket tarafından yapılandırılabiliyor.

Bu özellikler özellikle müşteri bilgileri, personel kayıtları ve finansal belgelerle çalışan işletmeler açısından önem taşıyor. Bununla birlikte platformun sunduğu güvenlik kontrolleri, tek başına her ülkenin veri koruma mevzuatına otomatik uyumluluk sağlandığı anlamına gelmiyor.

ŞİRKETİN CEO'SUNDAN YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

Zenzap Kurucu Ortağı ve CEO'su Guy Weiss, şirketin 15 Ekim tarihli açıklamasında yapay zeka araçlarının bireysel kullanımdan ekip çalışmasına taşınmasına odaklandıklarını belirtti. Weiss, çalışanlarla yapay zeka ajanlarının aynı bilgi ve iletişim ortamında birlikte çalışabilmesi için platformu kurumsal güvenlik yaklaşımıyla geliştirdiklerini ifade etti.

Lightspeed Venture Partners Ortağı Tal Morgenstern ise kişisel yapay zeka asistanlarının sunduğu imkanların farklı büyüklüklerdeki şirketlere ve çalışma ekiplerine taşınmasının önemine öne çıktı.

YENİ YATIRIM İŞ DÜNYASI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Zenzap'ın geliştirdiği model, yapay zeka uygulamalarında bireysel sohbet araçlarından ortak çalışma sistemlerine geçişin örneklerinden birini oluşturuyor. Geleneksel mesajlaşma uygulamalarında çalışanlar bilgileri farklı sistemler arasında kendileri aktarırken Zenzap, yetkilendirilmiş yapay zeka araçlarıyla bu işlemlerin bir bölümünü otomatikleştirmeyi hedefliyor.

Bu yaklaşımın turizm, konaklama, perakende ve hizmet sektörlerinde kullanım alanı bulunuyor. Özellikle farklı vardiyalarda çalışan personelin koordinasyonu, görev dağılımı ve kurumsal bilgiye erişim gibi süreçler, bu tür sistemlerin değerlendirilebileceği alanlar arasında yer alıyor.

Antalya ve Alanya'daki turizm işletmeleri açısından da benzer teknolojiler personel iletişimi ve operasyon yönetiminde potansiyel kullanım alanları sunuyor. Ancak Zenzap'ın bölgede herhangi bir otel veya işletmeyle anlaşma yaptığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Şirketin bundan sonraki büyüme sürecinde açıklanan finansmanın ürün geliştirme çalışmalarına, yeni müşteri kazanımına ve uluslararası faaliyetlere nasıl yansıyacağı takip edilecek.