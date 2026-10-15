SAKARYA’NIN Sapanca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağışın ardından ilçedeki derelerin su seviyesi yükselirken, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Taşan dereler nedeniyle ev ve siteleri su basarken, yollarda ulaşım aksadı. Sel sularının etkisiyle bazı köprü geçişlerinde çökmeler yaşanırken, Muradiye Mahallesi’nde dere kenarında bulunan bir bungalovun suya kapılarak sürüklenmesi yaşanan taşkının boyutunu gözler önüne serdi.

DERELER TAŞTI, EV VE SİTELERİ SU BASTI

Sapanca’da etkisini gösteren sağanak yağış, özellikle dere yataklarının çevresinde su baskınlarına yol açtı. Yağışın şiddetlenmesiyle birlikte derelerdeki su debisi artarken, taşan sular çevredeki yerleşim alanlarına ulaştı. Bazı ev ve sitelerin su altında kaldığı ilçede, vatandaşlar sel nedeniyle zor anlar yaşadı. Taşkınların etkili olduğu bölgelerde yolları kaplayan sular, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Şiddetli yağışların ardından yükselen dere suları, ilçedeki ulaşım altyapısını da etkiledi. Sel nedeniyle bazı köprü geçişlerinde çökmeler meydana gelirken, yollarda ulaşım aksadı. Özellikle taşkın yaşanan noktalarda suyun şiddeti, yol ve geçiş alanlarında hasara neden oldu. Meydana gelen çökmeler, yağışın bölgede oluşturduğu tehlikeyi artırdı.

BUNGALOV DEREYE KAPILARAK SÜRÜKLENDİ

Selin en dikkat çekici görüntülerinden biri Muradiye Mahallesi’nde kaydedildi. Dere kenarında bulunan bir bungalov, sağanak yağışın ardından yükselen su seviyesine ve artan akıntıya dayanamayarak dereye kapıldı. Güçlü akıntının etkisiyle bulunduğu yerden sürüklenen yapı, dere içerisinde ilerledi. Bungalovun sel sularına kapılarak sürüklendiği anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından kameraya kaydedildi.

SELİN ŞİDDETİ KAMERAYA YANSIDI

Muradiye Mahallesi’nde kaydedilen görüntüler, taşkının ulaştığı boyutu ortaya koydu. Dere yatağındaki suyun hızla yükselmesi ve akıntının güçlenmesi sonucunda bungalovun sürüklenmesi, bölgede yaşanan selin etkisini gözler önüne serdi. Yaşanan olay, özellikle dere kenarlarında bulunan yapıların aşırı yağış ve taşkınlar karşısında karşılaşabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sapanca’da meydana gelen sel ve su baskınları, ilçenin farklı noktalarında maddi hasara yol açtı. Ev ve sitelerin su altında kalması, köprü geçişlerinde çökmeler yaşanması ve bir bungalovun dereye kapılarak sürüklenmesi, şiddetli yağışın etkilerini ortaya koydu. Taşkınların meydana geldiği bölgelerde oluşan hasarın boyutunun yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor. Olaylarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.