İSTANBUL’UN Beykoz ilçesinde, şiddetli yağışların ardından meydana gelen selin etkilerini gidermek için yürütülen çalışmalar sırasında feci bir iş kazası yaşandı. Bir okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesiyle ilgilenen işçi Faik Şentürk, çalışma sırasında kuyuya düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kuyudan çıkarılan Şentürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SEL SONRASI SU TAHLİYESİ YAPARKEN KUYUYA DÜŞTÜ

Olay, saat 15.00 sıralarında Beykoz ilçesine bağlı Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gün önce etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle bölgede bulunan okul inşaatındaki kuyuya su birikti. Biriken suyun tahliye edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu sırada su tahliyesiyle ilgilenen işçilerden Faik Şentürk, henüz belirlenemeyen bir nedenle kuyuya düştü.

İTFAİYE VE UMKE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İşçinin kuyuya düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kuyuya düşen işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan Faik Şentürk’e sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen Şentürk, ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Beykoz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Faik Şentürk’ün hayata tutunması için doktorlar yoğun çaba gösterdi. Ancak ağır yaralanan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şentürk’ün ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞ KAZASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Selin ardından yürütülen su tahliye çalışması sırasında meydana gelen ölümcül kazanın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. İşçinin kuyuya düşmesine neden olan koşulların ve çalışma alanındaki güvenlik önlemlerinin soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Olayın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.