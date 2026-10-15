GALATASARAY’IN transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Real Madrid’in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga hakkında İspanya’dan dikkat çekici bir iddia geldi. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin, 23 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı ve yaklaşık 50 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Ancak Fransız oyuncunun kariyer planlamasının, olası transferin önündeki en büyük engellerden biri olduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN 50 MİLYON EUROLUK TRANSFER PLANI İDDİASI

Somos Fanaticos kaynaklı haberlere göre Galatasaray, orta sahadaki alternatiflerini artırmak ve kadrosuna uluslararası düzeyde önemli bir isim kazandırmak amacıyla Eduardo Camavinga'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Fransız yıldız için yaklaşık 50 milyon euroluk bir teklif hazırlamayı değerlendirdiği iddia edildi. Avrupa futbolunun dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olan Camavinga'nın olası transferi, mali boyutuyla da gündem yarattı.

CAMAVINGA REAL MADRID'DEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Transfer iddialarının ardından Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya atıldı. Haberde, Camavinga'nın kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediği ve İspanyol ekibinden ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü. Genç oyuncunun Galatasaray'ın olası transfer girişimine mesafeli yaklaştığı belirtilirken, bu durumun sarı-kırmızılıların planlarını zorlaştırabileceği ifade edildi.

Camavinga'nın mevcut kulübünde kalma isteğinin, transfer görüşmelerinin başlaması hâlinde belirleyici unsurlardan biri olabileceği değerlendiriliyor. Ancak oyuncunun geleceğine ilişkin Real Madrid veya Galatasaray cephesinden yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

REAL MADRID'DE BEKLEDİĞİ SÜREYİ BULAMADI

2021 yılında Fransız ekibi Rennes'den Real Madrid'e transfer olan Eduardo Camavinga, orta sahadaki çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı kurabilen, fiziksel gücü ve top kazanma becerisiyle öne çıkan Fransız futbolcu, gerektiğinde farklı pozisyonlarda da görev yapabiliyor.

İspanyol ekibinin kadrosunda yer alan 23 yaşındaki oyuncunun, haberde aktarılan sezon istatistiklerine göre 7 karşılaşmada toplam 253 dakika süre aldığı belirtildi. Camavinga'nın bu maçlarda henüz gol veya asist katkısı sağlayamadığı ifade edildi.

GALATASARAY ALTERNATİF İSİMLERE Mİ YÖNELECEK?

Camavinga'nın Real Madrid'de kalmak istediği yönündeki iddialar, Galatasaray'ın orta saha transferindeki yol haritasını da gündeme taşıdı. Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcu için girişimde bulunup bulunmayacağı ve olası olumsuz yanıt karşısında alternatif isimlere yönelip yönelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Galatasaray'ın yaklaşık 50 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu iddiası ve Camavinga'nın transfer konusundaki tutumuna ilişkin haberler henüz resmiyet kazanmadı. Transfer sürecinin nasıl şekilleneceği, kulüplerin ve oyuncunun vereceği kararlarla netlik kazanacak.