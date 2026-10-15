88 ülke ve 81 ilde temsilciliği bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi, 7’nci kuruluş yıl dönümünü Ankara Balgat’taki genel merkezinde kutladı. Düzenlenen 5 çayı buluşmasında Ankaralı üyeler bir araya gelirken, kuruluş yıl dönümü pastası da kesildi. Dim, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde nice yıllara ulaşma temennisinde bulundu.

ALANYA’DAKİ SEMPOZYUM GÜNDEMDE

Ankara temasları kapsamında Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Onursal Başkanı Adem Solak ve vakıf yöneticileriyle de bir araya gelen Dim, kasım ayında Alanya’da düzenlenmesi planlanan sempozyum hakkında görüş alışverişinde bulundu. KGK’nin proje paydaşları arasında yer aldığı çalışma kapsamında şiddetle mücadeleye yönelik iş birliği ve hazırlıklar ele alındı.

GENEL BAŞKANA ZİYARET

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara programı çerçevesinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı da ziyaret etti. Görüşmede Dim’e KGK Mali Başkan Muhammed Vefa Özalp ile Denetim Kurulu Başkanı Yakup Aslan eşlik etti. Son siyasi gelişmelerin değerlendirildiği ziyaretin ardından Dim, samimi sohbeti dolayısıyla Arıkan’a teşekkür etti.

YAYMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Dim’in bir diğer durağı ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman oldu. Yayman ile bir araya gelen Dim, memleket meseleleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek teşekkürlerini iletti.