İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Şahin'e tam destek

TOPLANTIDA katılımcılar ile Alanya’nın çözüm bekleyen sorunları ve çözüm yolları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Şahin’e desteğin her kesimden artarak devam ettiği görüldü. Çok yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar özellikle Mahmutlar mahallesinde yaşadıkları sorunları teker teker Mehmet Şahin’e aktararak bu konuda Şahin’den destek istediler.



BU BİR ALANYA MESELESİDİR, MAHMUTLAR MESELESİDİR



Mahmutlar eski belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Parti ( CHP)’ nin önemli isimlerinden Av. Murat Can’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda “Ata’mızın da dediği gibi “Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır” sözünden yola çıkarak bu bir Alanya meselesidir, Mahmutlar meselesidir. Bizimde gayemiz budur. Bu vesile ile taşın altına elimizi artık sokma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bana bu konuda verdiğiniz destekler için herkese teşekkür ederim.” dedi.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı olarak yaklaşık 10 yıl görev yapan Nazmi Yüksel ve Kestel Mahallesi Muhtarı Muhterem Şimşek’den sonra Avukat Murat Can’ın da Alanya’ya hizmet yolunda Mehmet Şahin’in yanında olduğunu açıklaması ile Mehmet Şahin’ e toplumun her kesiminden desteğin büyüyerek devam ettiğini gösterdi.

İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “İyi Parti İlçe Başkanı’mız Hilmi Er, ilçe teşkilatımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Mahmutlar mahallemizde yol arkadaşlarımız ile kahvaltılı istişare toplantısında bir araya geldik. Alanya’mızın çözüm bekleyen sorunları ve çözüm yolları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, sohbet ettik. Çıktığımız hizmet yolunda bizimle yol yürümek üzere aramıza katılan Avukat Murat Can ve tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşaAllah.” İfadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi