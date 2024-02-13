'Hizmetin ulaşmadığı bölgemiz kalmayacak'

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, ekibi ile birlikte ziyaretlerine devam ediyor. Kırsalda Çakallar ve Saburlar mahallelerini ziyaret eden Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalle buluşmalarımız kapsamında İYİ Parti Antalya İl Başkanımız Vahdet Afşin Karacan, İl Başkan Yardımcımız Alper Arıkan, Alanya İlçe Başkanımız Hilmi Er, ilçe teşkilatımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Çakallar ve Saburlar’da mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik.



Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için başta mahalle muhtarlarımız Memiş Şahin ve Bilal Barcın olmak üzere tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim.

Geleneklerimize ve kültürel motiflerimize sahip çıkma misyonumuzla, Alanya’mızın batısında kalan mahallelerimizde de festival ve yayla şenlikleri kültürünü başlatarak bölgemizde yapılan festivallerin sayısını, içeriğini ve hedef kitlesini arttıracağız. Her bir mahallesi ayrı güzel ve değerli Alanya’mızda hizmetin ulaşmadığı nokta bırakmayacağız.

Modern tarım uygulamaları ve çözümleri vizyonumuz doğrultusunda; tarım sektörümüzü ve çiftçimizi destekleyeceğiz. İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde Alara ve Dimçayı gibi boşa akan doğal zenginliklerimizi denetim altına alıp, çiftçimize ve şehrimize olan katma değerini arttıracağız.



Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi