Alanya'da Mehmet Şahin her yerde

İyi parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, Pazar programına sabah saatlerinde Bademağacı’nda kahvaltılı istişare toplantısında vatandaşlar ile bir araya gelerek başladı. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen programda Şahin, her zaman olduğu gibi toplantıya katılan vatandaşların sorunlarını dinleyip, sorunların çözümüne yönelik görüşlerini almayı ihmal etmedi.

Mehmet Şahin Bademağacı programı sonrasında öğlen saatlerinde mahalle buluşmaları kapsamında Sapadere’de mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Burada da çok yoğun bir katılım ile karşılaşan Şahin, Mahalle sakinleri ile ayrı ayrı selamlaşarak, sohbet etti.

POTANSİYELİ YÜKSEK MAHALLELERİMİZİ TURİZME ENTEGRE EDEREK, YENİ TURİZM DESTİNASYONLARI HALİNE GETİRECEĞİZ.

Misafirperverlikleri ve destekleri için mahalle muhtarı Hamit Baç ve tüm mahalle sakinlerine teşekkür eden Şahin, “Her bir mahallesi ayrı güzel ve değerli Alanya’mızda hizmetin ulaşmadığı nokta bırakmayacağız. Sapadere mahallemiz gibi potansiyeli yüksek mahallelerimizi turizme entegre ederek yeni turizm destinasyonları haline getireceğiz.

KADINLARIMIZIN ALANYA’MIZIN KÜLTÜREL VE MOTİFLERİNİ YERLİ YABANCI ZİYARETÇİLERİMİZE DOĞRUDAN AKTARABİLECEKLERİ BİR SİSTEMİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ.

Kadınlarımızın bireysel ve kollektif kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla kuracağımız kadın kooperatifleri ile kadınlarımızın Alanya’mızın kültürel motiflerini yerli yabancı ziyaretçilerimize doğrudan aktarabilecekleri bir sistemi hayata geçireceğiz. ”dedi.

Sapadere programından sonra Alanya’nın en batı noktasındaki sırasıyla Çakallar ve Saburlar mahallelerinde de mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelen Şahin’e varolan desteğin her geçen gün büyüyerek devam ettiği gözlemlendi.

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, İl Başkan Yardımcısı Alper Arıkan, Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekip arkadaşları ile birlikte Çakallar ve Saburlar’da da mahalle sakinleri buluşan Şahin, halkın sorunlarını dinleyerek, sorunların çözümüne dönük bilgiler paylaştı. Vatandaşların dilek ve önerilerini de alan ve misafirperverlikleri ve destekleri için başta mahalle muhtarları Memiş Şahin ve Bilal Barcın ile tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti.

ALANYA’MIZIN BATISINDA KALAN MAHALLELERİMİZDE DE FESTİVAL VE YAYLA ŞENLİKLERİ KÜLTÜRÜNÜ BAŞLATACAĞIZ.

Şahin yaptığı konuşmada, “Geleneklerimize ve kültürel motiflerimize sahip çıkma misyonumuzla, Alanya’mızın batısında kalan mahallelerimizde de festival ve yayla şenlikleri kültürünü başlatarak, her bir mahallesi ayrı güzel ve değerli Alanya’mızda hizmetin ulaşmadığı nokta bırakmayacağız.” dedi.

ALARA VE DİMÇAYI GİBİ BOŞA AKAN DOĞAL ZENGİNLİKLERİMİZİ DENETİM ALTINA ALARAK ŞEHRİMİZE VE ÇİFTÇİMİZE OLAN KATMA DEĞERİNİ ARTTIRACAĞIZ.

Şahin konuşmasına, “Modern tarım uygulamaları ve çözümleri vizyonumuz doğrultusunda; tarımsal üretimi arttıracak çalışmalarla tarım sektörümüzü ve çiftçimizi destekleyeceğiz. İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak öncelikle Alara ve Dimçayı gibi boşa akan doğal zenginliklerimizi göletlere taşıyarak denetim altına alarak çiftçimize ve şehrimize olan katma değerini arttıracağız.” sözleri ile devam etti.

ÇALIŞMA TEMPOSU İLE TAKDİR TOPLADI.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda verdiği sözleri yerine getirerek ve hayata geçirdiği projeler ile her kesimden takdir gören Şahin’in, “Her Şey Alanya’mız İçin” diyerek devam ettiği hizmet yolunda aynı gün Alanya’nın doğusundan batısına bir çok programa katılarak vatandaşların dertleri ile dertlenmesi ve projeleri ile vatandaşlara umut vermesi takdir topladı.