SİYASİ GEÇMİŞİM VE 32 YILLIK YOLCULUK

Mektubuna vatandaşları ve Antalya'yı selamlayarak başlayan Muhittin Böcek, siyaset sahnesindeki geçmişini şu sözlerle aktardı: "Sizleri şahsım ve Antalya'm adına saygıyla selamlıyorum. Siyasete ANAP Turgut Özal ve Mesut Yılmaz'la başladım. 1994-99 yılları arasında ANAP 5 yıl Merkez İlçe Başkanlığı yaptım. 1999 yerel ve genel seçiminde ANAP Konyaaltı Belediye Başkanı seçildim. O dönemde koalisyon ortakları Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Sayın Devlet Bahçeli'ydi. 2002 yılında 6 Aralık'ta Sayın Deniz Baykal CHP rozeti taktı. 2004-2009 yıllarında Sayın Deniz Baykal'ın genel başkanlığında 2. ve 3. dönem Konyaaltı Belediye Başkanı seçildim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Devlet Bahçeli CHP-MHP Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu açıkladılar, ben de seçim koordinatörü oldum.

2014 yılında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında 4. dönem Konyaaltı Belediye Başkanı seçildim. 2019 yerel seçiminde 25 yıllık çeyrek asır başarı hikayemi bilen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Ablam Millet İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiler ve Antalya Büyükşehir Başkanı seçildim.

2024 yılında Sayın Özgür Özel beni aday gösterdi. 'Herkesin Başkanı' sloganıyla 2 kişiden 1'inin oyunu alarak, kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez üst üste 2. defa seçilerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. 2026 yılında ise Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanımız oldu."

VEFA VE BAĞLILIK VURGUSU

Siyasi hayatındaki isimlere ve vefaya değinen Böcek, 32 yıllık serüvenini şu ifadelerle değerlendirdi: "32 yıldır bugünlere gelmeme destek olan siyasi parti büyüklerime çok şey borçluyum. Rahmete kavuşan büyüklerime Allah'tan rahmet diliyorum, hayatta olanlara sağlıklı günler diliyorum. Ben 6 defa belediye başkanı adayı oldum ve hep seçildim. 1999 Anavatan Partisi'nden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildim. 2004-2009-2014-2019-2024 yıllarında ise 5 defa CHP'den belediye başkanı seçildim. 2026. Sayın. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanımız oldu."

Mektubunu memleket sevgisi ve kararlılık mesajlarıyla bitiren Böcek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Ben bu topraklarda Yörük çocuğu olarak doğdum. Toroslarda büyüdüm. 32 yıldır ülkem, devletim, milletim, Antalya'm ve canım hemşehrilerim için çalıştım. Uzun ince bu yolda şantaja, kumpasa boyun eğmeden, tehditlere teslim olmadan ve kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz hep çalıştım. Sevgi ve hasretle."