Survivor Mustafa Kemal kimdir, kaç yaşında, ne zaman yarıştı?

Mustafa Kemal Kurt hayranlarına kötü haber geldi. 1 Ocak gününden bu yana devam eden Survivor All Star maratonuna yedeklerden katılan Mustafa Kemal tansiyonu yükseltti. Mustafa Kemal Kurt Survivor ödül oyunu sırasında tansiyon iyice yükseldi. 5 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor son bölüm nefesler tutuldu. Aynı takımda yarışan Merve Aydın ile Mustafa Kemal Kurt birbirine girdi. Gerginliği anlattığı sırada gözyaşlarına boğulan Merve Aydın ile Mustafa Kemal konseyde yüzleşti. Acun Ilıcalı Mustafa Kemal’in biletini kesti. Ardından devreye Yunus Emre girdi. Acun Ilıcalı yayını durdurdu. Mustafa Kemal ile Yunus Emre ceza aldı.

SURVİVOR MUSTAFA KEMAL CEZA

Acun Ilıcalı, Mustafa Kemal’in sürekli Merve’nin sözlerini kesmesine dur dedi ve cezayı bastı. Acun Ilıcalı, “Neden susmuyorsun sen” diye sordu. Mustafa Kemal ise, “Çünkü yalanlara gelemiyorum ben. Ben dürüst bir insanım ve böyle konuşmalara dayanamıyorum” dedi. Acun Ilıcalı, “Gelmek zorundasın çünkü konuşma var ve daha bitmedi” deyine olay büyüdü. Yunus Emre, “Bu nasıl bir model ya” diyerek tepki gösterince atışma kavgaya döndü. Mustafa Kemal, “Ben başkasına benzemem bana böyle konuşamazsın” dedi. İkisi de, “Burada olmaz dışarı gel sen” deyince Acun Ilıcalı yayını durdurdu. Mustafa Kemal 3 ödül oyunu men cezası alırken Yunus Emre ise 2 ödül cezası aldı.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

12 Mart 2018 tarihinde “Survivor 2018 All Star” yarışmasına katıldı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt İstanbul Beşiktaş'ta ikamet etmektedir.

Profesyonel ragbi oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 2010 yılından beri oyuncusudur. Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Bir dönem Zone Zorlu Center'da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç'u olarak görev yaptı.

2008 - 2011 yılları arasında bir Fransız ragbi takımı olan“RC Vichy Rugby” kulübünde oynadı. 2011 - 2015 yılları arasında İstanbul’da Koç Üniversitesinde Rugby takımı Koç'u olarak görev yaptı. 2015 - 2016 yılları arasında İstanbul’da Zone Zorlu Center'da Spor Şefi ve Rugby Koç'u olarak görev yaptı.

12 Mart 2018 tarihinde “Survivor 2018 All Star” yarışmasına katıldı.

Survivor’da yeni format gereği hem All Star’a hem de Gönüllüler’e ikişer yarışmacı katıldı. Yiğit Dikmen bu yarışmacılardan biri. Yiğit Dikmen Survivor 2018 All Star takımında yarışacak. Diğer katılan yarışmacı Elif Şadoğlu'dur. Gönüllüler takımına ise Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun katılmıştır.

10 Şubat 2018 tarihinde Acun Ilıcalı’nın Tv8 kanalında başlayan“Survivor 2018 All Star” yarışmasında ünlüler kadrosunda Adem Kılıçcı, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Nihat Doğan, Sahra Işık, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran, Ümit Karan yarışacak

“Survivor 2018 All Star” yarışmasında gönüllüler kadrosunda ise Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus olacak.

16 Şubat 2018 tarihinde Hakan Hatipoğlu'nun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Gönüllüler takımına yedek yarışmacı olarak 24 Şubat 2018 tarihinde Emre Durak katıldı. Hastalığından dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Gamze Aksu'nun yerine de aynı gün İpek Yaşar katıldı.

Kaynak: Haber MERKEZİ