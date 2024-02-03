Şahin’den belediye personellerine zam sözü

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Şahin, bugün Alanya Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi personelleri ile buluştu. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Şahin, “Belediyemizin Fen İşleri Şantiyesi’nde Alanya’mız için çalışan emekçi personel arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kadrolu ve sözleşmeli çalışan belediye personellerimizin maaşlarının en düşük Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımız düzeyinde olacağının ve yemek parasının alınmayacağının sözünü kendilerine verdik. Rabbim, sağlığımız ve gücümüz yettiğince Alanya’mıza birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeyi nasip etsin inşaAllah” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.