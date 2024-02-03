Alanya Belediye Başkan Adayı Şahin yangın bölgesine koştu

EDİNİLEN bilgiye göre yangın saat 03.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde bulunan turistik çarşı içerisinde meydana gelmiş; Mustafa Korkmaz, berber Hasan Er ve Mehmet Çakal’a ait deri ve butik dükkanları çıkan yangında küle dönmüştü. Toplam 5 dükkan ve bir otomobilin yanarak küle döndüğü yangın sonrası bölgeyi ilk ziyaret eden İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, yangınca can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade etti. Yangın yaralarını birlikte saracaklarını ifade eden Şahin, esnafın yanında olduğunu ifade etti. Şahin’e Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ve Konaklı Mahallesi Muhtarı Mustafa Arınç da eşlik etti. (Toygar DİM)

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Alanya'da turistik çarşıda yangın çıktı! Dükkanlar yanarak kül oldu