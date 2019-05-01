Alanya Müftülüğü tepki gelince başsağlığı diledi

ÖNCEKİ gün elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Alanyaspor’un Çek oyuncusu Josef Sural’ın acısı hala çok taze. Alanya başta olmak üzere tüm Türkiye ve dünyada spor camiasını yasa boğan Sural’ın acı kaybının ardından sosyal medyada çok sayıda vatandaş Sural’a Allah’tan rahmet dilerken, Alanya Müftülüğü resmi sosyal medya hesabında ilginç bir uyarı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gayrimüslimlere rahmet okumak ve istiğfar etmek, onların yaşarken inkâr ettikleri Yüce Allah’tan onlar adına af dilemek anlamına gelir. İslam inancına göre herkes Yüce Allah’a ve dinine inanmakla mükellef olduğu için kişinin kendi ameli esas kabul edilmiştir. Bir kimse hayattayken iman etmeyip küfür üzere öldükten sonra başkalarının onun için yapacağı dualar geçersiz olur ve ona herhangi bir faydası dokunmaz.”

Alanya Müftülüğü’nün, Josef Sural’ın adını vermeden, vefat ettiği gün paylaştığı bu mesaj dün ve bugün Alanya’da, hatta bölgede en çok konuşuklan konuların başını çekti. Birçok turizmci ve vatandaş, “Alanya medeniyetlerin beşiği olan, her milletten binlerce kişinin yaşadığı bir turizm kenti. Şimdi ne gerek vardı böyle bir paylaşıma” yorumu yaptı. Öte yandan, Alanya Müftlüğü’nün bu ilginç paylaşımının ardından Alanyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ı aradığı ve yapılan görüşmenin ardından paylaşımın kaldırıldığı öğrenildi. Tepkilerin ardından müftülük, Sural'ın "sevenlerine başsağlığı" diledi. Tepkilerin ardından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Müftülüğümüzün; halkımızın sevdiği ve değer verdiği bir kişiyle ilgili olumsuz bir değerlendirmede bulunması asla söz konusu olamaz. Bu elim kazada vefat eden Alanyasporlu futbolcumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."