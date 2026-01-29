Alanya'nın gastronomi dünyasında önemli bir yere sahip olan ve yerel halkın yakından tanıdığı Kırbaşı Restoran ailesine ateş düştü. Gaziantep eşrafından olan ve Alanya'da geniş bir kesim tarafından saygı duyulan Mehmet Seddar Tanrıtanır'ın vefat haberi, sevenlerini ve iş dünyasını derinden sarstı.

BİR DEVİR SONA ERDİ

Alanya'nın en sevilen mekanlarından Kırbaşı Restoran’ın kurucusu merhum Josef Kadir Tanrıtanır ve İbrahim Tanrıtanır’ın babaları olan Mehmet Seddar Tanrıtanır, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailenin "büyük çınarı" olarak bilinen Tanrıtanır'ın kaybı, hem Gaziantep kökenli hemşehrileri arasında hem de Alanya kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

SON VEDA BUGÜN AŞAĞIOBA'DA

Tanrıtanır ailesi, acı haberin hemen ardından defin programını duyurdu. Merhum Mehmet Seddar Tanrıtanır, bugün (29 Ocak 2026 Perşembe) son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze namazı, ikindi vaktine müteakip kılınacak namazın ardından Aşağıoba Köyü Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek defin işlemiyle toprağa verilecek.

TAZİYE ÇADIRI KIRBAŞI'NDA KURULUYOR

Aileyi yalnız bırakmak istemeyen dost ve akrabalar için taziye süreci de planlandı. Tanrıtanır ailesi, taziyeleri Oba Mahallesi'nde bulunan Kırbaşı Restoran'da kabul edecek. Taziye kabulünün bugünden itibaren 3 gün boyunca süreceği belirtildi.