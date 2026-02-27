İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 34 şüpheli hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasa dışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma, bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman; futbolcular Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Metehan Baltacı, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüpcan Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ve Mert Hakan Yandaş ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları ve Yandaş'ın kupon yaptırdığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, "şüpheli" olarak yer aldı.

BALTACI'NIN 'OYNATILABİLİR' STATÜDEYKEN BAHİS OYNADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, Metehan Baltacı'nın 19 Mart 2021 tarihinde İstanbul'daki Galatasaray - Rizespor karşılaşmasına ve 17 Nisan 2021'de Göztepe Stadı'nda oynanan Göztepe - Galatasaray müsabakasına 'toplam gol 2,5 üst' şeklinde bahis oynadığı belirlendi. Baltacı'nın bu maçlarda 18 kişilik kadroda yer almadığı ancak 'oynatılabilir' statüde olduğu ifade edildi. Dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise Baltacı'nın yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı içeriklere ulaşıldığı, farklı dönemlerde çeşitli bahis sitelerine kullanıcı bilgileriyle giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca mesajlaşma içeriklerinde üçüncü kişilere kupon önerisinde bulunduğuna dair yazışmaların bulunduğu belirtildi.

İddianamede, profesyonel futbolcu olan şüphelinin takım içi taktik plan, oyuncuların fiziksel durumu ve maçın seyrine ilişkin herkese açık olmayan bilgilere sahip olduğuna dikkat çekilerek, bu durumun diğer bahis oyuncularına göre ayrıcalıklı konum oluşturduğu kaydedildi. Savcılık, Baltacı'nın konumunu bahis şirketine bildirmeden, sıradan bir kullanıcı gibi bahis oynadığını, bu şekilde haksız menfaat temin etmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Bahis kuponunun farklı müsabakaları da içermesi nedeniyle kaybedildiği, bu nedenle 'Dolandırıcılık' suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edildi.

İddianamede tutuklu futbolcu Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis talep edildi.

YANDAŞ'IN BAHİS OYNAMAK İÇİN ARACI KİŞİ KULLANDIĞI ANLAŞILDI

İddianamede, tutuklu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın suç tarihinde bahis oynamak için Ersen Dikmen'i aracı olarak kullandığı öne sürüldü. MASAK raporuna göre Yandaş'ın 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında Dikmen'e toplam 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, Dikmen'in ise bu paraları yasal bahis platformlarına aktardığı tespit edildi.

FENERBAHÇE LEHİNE VE ALEYHİNE YÜZLERCE KUPON YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, Dikmen'in bahis hesaplarında 2021-2025 yılları arasında yüzlerce kupon yaptığı, Fenerbahçe'nin lehine ve aleyhine bahis oynadığı tespit edildi. Sadece bir platformda 182, diğerlerinde ise 93 ve 136 adet Fenerbahçe maçına ilişkin bahis kuponu bulunduğu belirtildi. HTS kayıtları ve dijital materyal incelemelerinde, iki şüpheli arasında yoğun iletişim trafiği olduğu, para transferlerine ilişkin dekontlar ve bahis kuponlarına dair yazışmaların tespit edildiği aktarıldı. Bazı mesaj içeriklerinde Yandaş adına kupon yapıldığına ve ortak bahis oynandığına dair değerlendirmelere yer verildi.

İddianamede tutuklu futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında 4 yıl 10 aydan 17 yıl 10 aya kadar hapis talep edildi.