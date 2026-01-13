Ünlülere yönelik ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlarından, oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçı Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen isimler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada kan, saç ve idrar örneği veren isimler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Gözaltına alınan Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA
