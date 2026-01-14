Gazipaşa D-400 kara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Araçta bulunan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

KAZA D-400 ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ

Gazipaşa ilçesinde, D-400 kara yolu üzerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Alanya’dan Anamur yönüne seyir halinde olan 07 LAT 70 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE KARŞI ŞERİDE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil karşı şeride geçti. Kazada araç sürücüsü S.A. ile yanında bulunan M.A. yaralandı. O anları gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının kontrol altında olduğu öğrenildi.

TRAFİK KISA SÜRELİ AKSADI

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.