ESNAF ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde, SGK ve vergi borcu bulunmaması şartının katı şekilde uygulanacağına yönelik son gelişmeler, esnaf camiasında endişeye yol açtı. Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Vekili ve Başkan Adayı Ali İhsan Özdemir, mevcut uygulamanın esnafı kredi sisteminin dışına ittiğini belirterek, ivedi yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Sahadan gelen talepleri dikkate aldıklarını ifade eden Özdemir, borçlu esnafın krediye erişiminin engellenmesinin çözüm değil, sorunu derinleştirdiğini söyledi. Özdemir, “Borcu olan esnafın krediye ulaşamaması, esnafı korumaz; esnafı yalnız bırakır” dedi.

‘BORÇ, ESNAFIN TERCİHİ DEĞİL ZORUNLU BİR SONUÇTUR’

Küçük esnafın artan kira, enerji, sigorta primi ve işletme giderleri nedeniyle ciddi bir finansman sıkıntısı yaşadığını belirten Özdemir, “Esnaf borçluysa bu keyfinden değildir. Maddi olarak sıkışık olmasa zaten kredi arayışında olmaz. Kredi, rahat olanın değil, ayakta kalmaya çalışan esnafın ihtiyacıdır” dedi.

YAPILANDIRMA VE KREDİYE ERİŞİM ÇAĞRISI

Mevcut uygulamanın bu haliyle esnafın büyük bir bölümünü sistemin dışına ittiğine dikkat çeken Özdemir, vergi ve SGK borcu bulunan ancak borcunu yapılandıran ve düzenli ödeme yapan esnafın krediye erişiminin sağlanması gerektiğini dile getirdi. Özdemir, Vergi ve SGK borcunu resmi olarak yapılandırmış olması, yapılandırma taksitlerini düzenli ödemesi, ödeme iradesini açıkça ortaya koyması kriterlerinin dikkate alınmasını istedi. ‘Borcu yoktur’ şartı tek başına yeterli değildir. İvedi şekilde yeni bir düzenleme yapılarak, ‘Borcu yapılandırılmıştır ve ödemeleri düzenlidir’ kriteri kredi sistemine eklenmelidir” dedi.

‘KATI KURALLAR DEĞİL, ESNAFI AYAKTA TUTAN ÇÖZÜMLER LAZIM’

Katı kredi şartlarının esnafı korumak yerine yıprattığını ifade eden Özdemir, bu durumun işletme kapanmalarına ve istihdam kayıplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Özdemir, “Esnaf kefalet kredileri zor zamanlarda esnafın nefesidir. Bu nefesi kesen değil, güçlendiren bir sistem kurulmalıdır” diye konuştu.

‘BU KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Açıklamasını esnafa doğrudan mesajla tamamlayan Özdemir, “Biz esnafın derdini bilen, dükkânın halini yaşayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Esnafı yormayan, nefes aldıran, adil bir kredi sistemi için bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

