Gaziantep FK ile Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'de 11 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmî fikstürüyle, yayın kanalı ise beIN Sports'un 9 Ekim 2026 tarihli haftalık yayın programıyla doğrulandı.

GAZİANTEP FK - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Arca Çorum FK karşılaşmasının yayıncı kuruluşu beIN Sports olarak açıklandı. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek.

TFF'nin 11 Ekim 2026 tarihli resmî maç programına göre karşılaşma Gaziantep Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi Gaziantep FK, taraftarı önünde galibiyet ararken Çorum temsilcisi deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor.

GAZİANTEP FK VE ÇORUM FK'NIN LİGDEKİ DURUMU

beIN Sports'un 11 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı maç öncesi bilgilere göre Gaziantep FK, geride kalan 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 8 puanla 10. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, sahasındaki mücadeleyi kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Arca Çorum FK ise sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 7 puanla 13. sırada yer alan Çorum ekibi, Gaziantep deplasmanında alacağı sonuçla ligdeki konumunu iyileştirmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında maç öncesinde yalnızca bir puan fark bulunması, karşılaşmanın lig sıralaması açısından önemini artırıyor. Gaziantep FK ev sahibi avantajını değerlendirmek isterken Çorum FK deplasmanda kazanarak rakibini geride bırakma fırsatı yakalayacak.

ÇORUM FK'DA BURAK YILMAZ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Karşılaşmanın öne çıkan gelişmelerinden biri Arca Çorum FK'nın teknik direktör değişikliği oldu. beIN Sports'un 11 Ekim tarihli haberine göre Çorum temsilcisi, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetimindeki ilk karşılaşmasına Gaziantep FK deplasmanında çıkacak.

Teknik direktör değişikliğinin ardından oynanacak ilk maç, Çorum FK'nın yeni dönemdeki saha performansının görülmesi açısından önem taşıyor. Gaziantep FK ise kendi sahasında kazanarak ligdeki puanını artırmayı hedefliyor.

ÇORUM FK SON MAÇINDA ALANYASPOR'A KAYBETTİ

Karşılaşmanın Alanya futboluyla da doğrudan bağlantısı bulunuyor. Arca Çorum FK'nın resmî kulüp fikstürüne göre Çorum temsilcisi, 19 Eylül 2026 tarihinde sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazandı.

Çorum FK, Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Gaziantep deplasmanında yeniden puan arayacak. Alanyaspor'un doğrudan karşılaştığı rakibin Gaziantep FK karşısındaki performansı, Süper Lig'deki sıralama mücadelesi bakımından Alanyalı futbolseverler için de önem taşıyor.

GAZİANTEP FK - ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu resmî fikstüründe yer alan bilgilere göre Gaziantep FK ile Arca Çorum FK arasındaki karşılaşmanın adresi Gaziantep Stadyumu olacak.

11 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın yayın bilgisi beIN Sports'un haftalık programında da yer alıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.