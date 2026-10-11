Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Kocaelispor, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Kocaelispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmî fikstürüne göre mücadele İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşması, 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde sahaya çıkarken Kocaelispor deplasmanda puan arayacak.

BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasının yayıncı kuruluşu beIN Sports olacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri beIN Sports'un resmî yayın programından, başlama saati ise TFF'nin 2026-2027 sezonu fikstüründen takip edilebiliyor.

BEŞİKTAŞ VE KOCAELİSPOR'UN PUAN DURUMU

İki takım, Süper Lig'de milli araya aynı puanla girdi. beIN Sports'un 10 Ekim 2026 tarihli değerlendirmesine göre Beşiktaş, ligde oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, averajla üçüncü sırada yer aldı.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor da geride kalan 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Körfez temsilcisi, 12 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Bu nedenle İstanbul'daki karşılaşmanın sonucu, iki takımın üst sıralardaki konumunu doğrudan etkileyecek.

BEŞİKTAŞ İÇ SAHADAKİ SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon kendi sahasında başarılı bir performans sergiledi. Yayıncı kuruluşun 11 Ekim tarihli verilerine göre siyah-beyazlı ekip, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Kocaelispor ise bu sezon ligde çıktığı 3 deplasman maçından birini kazanabildi. Yeşil-siyahlı ekip, dış sahadaki tek galibiyetini Konyaspor karşısında elde etti. Konuk takım, Beşiktaş karşısında deplasman performansını geliştirmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIMIN SÜPER LİG REKABETİ

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde daha önce 42 kez karşılaştı. Yayıncı kuruluşun 11 Ekim 2026 tarihli istatistiklerine göre bu mücadelelerin 25'ini Beşiktaş, 5'ini Kocaelispor kazandı. Taraflar 12 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

İstanbul'da oynanacak mücadele, iki takım arasındaki Süper Lig rekabetinin 43. karşılaşması olacak. Beşiktaş, iç saha avantajını kullanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek isterken Kocaelispor güçlü rakibi karşısında puan kazanmayı amaçlıyor.

ALANYASPOR'UN DA BULUNDUĞU LİGDE KRİTİK HAFTA

Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasının oynanacağı haftada Alanya'yı Süper Lig'de temsil eden Corendon Alanyaspor da lig mücadelesini sürdürüyor. TFF'nin 2026-2027 sezonu fikstüründe Alanyaspor'un aynı haftadaki rakibi Erzurumspor FK olarak yer alıyor.

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma, özellikle üst sıralardaki puan mücadelesi bakımından önem taşıyor. Futbolseverler, maçın başlama saati, yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin resmî gelişmeleri TFF ile beIN Sports'un duyurularından takip edebilecek.