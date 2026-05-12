RAMS Park Stadyumu'nda oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte Alanya'da adeta bayram havası yaşandı. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla araçlarına binen taraftarlar, şehir merkezinde uzun konvoylar oluşturdu. Klakson sesleri ve marşlarla şehir turu atan Galatasaraylılar, kutlamaların adresi olan Atatürk Anıtı önünde buluştu. Gece boyunca meşalelerin yandığı, tezahüratların hiç susmadığı kutlamalarda taraftarlar, "Şampiyon Galatasaray" sloganlarıyla meydanı inletirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Genç yaşlı yüzlerce taraftar, tarihi şampiyonluğu doyasıya kutladı. Özellikle çocuk taraftarların büyük heyecanı dikkat çekti.

COŞKUYU İSTANBUL'DA YAŞAYAN DA VARDI

Araç konvoylarının şehir trafiğinde uzun kuyruklar oluşturduğu gecede, bazı taraftarlar otomobillerinin camlarından bayrak sallarken bazıları ise marşlar eşliğinde yürüyerek kutlamalara katıldı. Alanya gecesi sarı-kırmızı renklere büründü. Şampiyonluk sevincini İstanbul'da yaşayan Alanyalı Galatasaray taraftarları da unutulmaz anlara tanıklık etti. Karşılaşmayı stadyumdan takip eden Alanyalı tanıdık simalar, maç sonunda tribünlerde büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcuların kupa coşkusuna ortak olan taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirip o anları ölümsüzleştirdi. 26'ncı şampiyonluğunu ilan ederek Türk futbol tarihindeki başarılarına bir yenisini daha ekleyen Galatasaray'ın zaferi, Alanya'da gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlanmaya devam etti. Cemali AYDINOĞLU

