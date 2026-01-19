Bilader bizim Alanya'da cevize koz derler. Öndüün av guşlarımdan Leklek Hüseen gene bi habar eleddi. Obalı avgada gıralı Gadiri Uysal, avgadanın yanında koz satışlarına da başlamış. Kozu Gören yaylasından, Mamudseydi'nin Kapandaş tarafından, Urumdaş'dan, Sülamanlar'dan getirddiririmiş. Koz işinin yanda turfanda çaala satışlarına başlamış. Turfanda çaalayı Muğla tarafından getiririmiş. "Erig çıkasoldu, yakından erig sevkıyatına da başlaacam" deyorumuş. Maşallah Gadiri'ye, yer kenesi gibi çalışıyoru. Gadiri, "Amat Emmime deeverin. Ağalara, paşalara, beylere, emegci gardeşlerime avgada, koz, çaala ilazımısa beni arasınlar. Zavada eledirim. Benim avgadam, kozum, çaalam bi numara. Yeyen bita yer. Dadına doyum olmaz. Benim cep tilefonu numaram 0537 651 96 30. Beni arasınlar, zavada eledeyim. Herkeze selamlarımı, saygılarımı yollayom" demiş. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.