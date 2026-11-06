Malatya'da fuhşa aracılık edilmesi ve kadınların fuhşa zorlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 11 mağdur kadın kurtarılırken, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

117 POLİSİN KATILIMIYLA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüphelileri tespit etmek amacıyla teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Çalışmaların ardından 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon kararı alındı.

Toplam 117 emniyet personelinin katıldığı operasyonda 4 iş yeri ve 9 ikamet olmak üzere 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

FUHŞA ZORLANDIĞI BELİRLENEN 11 KADIN KURTARILDI

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda fuhşa zorlandığı belirlenen 11 mağdur kadın kurtarıldı.

Kadınların mağduriyetine ilişkin tespitler soruşturma dosyasına dahil edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirildiği, bunlardan 6'sının gözaltına alındığı bildirildi. Diğer şüphelinin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ADRESLERDEN PARA, UYUŞTURUCU VE DİJİTAL MATERYALLER ÇIKTI

Polis ekiplerinin iş yerleri ve ikametlerde gerçekleştirdiği aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Aramalarda 10 cep telefonu, 10 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 4 bilgisayar ve 3 gram metamfetamin bulundu.

Ayrıca çok sayıda senet ve ajandaya el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 250 TL ile 300 dolar da ele geçirilenler arasında yer aldı.

ÇOK SAYIDA SENET VE AJANDAYA EL KONULDU

Operasyonda ele geçirilen senetler, ajandalar ve dijital materyaller de soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Polis ekiplerinin elde edilen deliller üzerinden şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin bağlantıları araştırması bekleniyor.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Malatya'da 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemler devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.