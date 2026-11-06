Antalya'nın Akseki ilçesinde Hazine mülkiyetindeki 8 taşınmaz için satış süreci başlatıldı. Akseki Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından duyurulan ihaleler, 19 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Değirmenlik, Erenyaka ve Çimi mahallelerindeki taşınmazların muhammen bedelleri 160 bin TL'den başlayarak 2 milyon 600 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Satış programına göre Değirmenlik'te 5, Erenyaka'da 2 ve Çimi'de 1 taşınmaz bulunuyor. İhaleler saat 10.00'da başlayacak ve son taşınmaz için saat 15.00'te teklif alınacak. İşlemler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi kapsamında açık teklif usulüyle yürütülecek.

AKSEKİ'DE SATIŞA ÇIKARILAN ARAZİLERİN FİYATLARI

Satışa sunulan 8 taşınmazın toplam yüzölçümü 25 bin 481,66 metrekareye ulaşıyor. Açıklanan muhammen bedellerin toplamı ise 6 milyon 464 bin 600 TL olarak hesaplanıyor. Bu tutar, taşınmazların belirlenen başlangıç değerlerini ifade ediyor; ihaleler sonucunda oluşacak kesin satış bedelleri tekliflere göre değişebilecek.

Taşınmazlar arasında en yüksek muhammen bedele sahip arazi, Erenyaka'daki 5 bin 10,05 metrekarelik tarla olarak öne çıkıyor. En geniş yüzölçümüne sahip taşınmaz ise Çimi'de bulunan 12 bin 626 metrekarelik arazi.

DEĞİRMENLİK'TE 5 TAŞINMAZ SATIŞA SUNULACAK

Akseki'nin Değirmenlik Mahallesi'nde satışa çıkarılacak 5 taşınmazın toplam muhammen bedeli 2 milyon 237 bin TL olarak belirlendi. Bu mahalledeki ihaleler saat 10.00 ile 12.00 arasında yapılacak.

138 ada 8 parsel: 1.058,34 metrekare büyüklüğündeki taşlık ve kayalık arazinin muhammen bedeli 225 bin TL, geçici teminatı 45 bin TL. İhale saati 10.00.

145 ada 71 parsel: 1.020,05 metrekarelik taşlık ve kayalık taşınmaz için 160 bin TL muhammen bedel, 32 bin TL geçici teminat belirlendi. İhale saati 10.30.

145 ada 90 parsel: 561,33 metrekare büyüklüğündeki kayalık arazinin muhammen bedeli 200 bin TL, geçici teminatı 40 bin TL. İhale saati 11.00.

145 ada 27 parsel: 2.137,13 metrekarelik kayalık taşınmaz 650 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak. Geçici teminat 130 bin TL, ihale saati 11.30.

145 ada 31 parsel: 2.481,74 metrekare büyüklüğündeki kayalık arazinin muhammen bedeli 1 milyon 2 bin TL, geçici teminatı 200 bin 400 TL. İhale saati 12.00.

ERENYAKA'DA 2 TAŞINMAZ İÇİN İHALE YAPILACAK

Erenyaka Mahallesi'nde satışa çıkarılacak iki taşınmazın toplam muhammen bedeli 2 milyon 965 bin TL olarak açıklandı. Mahalledeki ihaleler öğleden sonra gerçekleştirilecek.

146 ada 1 parsel: 587,02 metrekarelik çalılık niteliğindeki taşınmazın muhammen bedeli 365 bin TL, geçici teminatı 73 bin TL. İhale saati 14.00.

147 ada 7 parsel: 5.010,05 metrekare büyüklüğündeki tarla için 2 milyon 600 bin TL muhammen bedel ve 520 bin TL geçici teminat belirlendi. İhale saati 14.30.

ÇİMİ'DE 12 BİN 626 METREKARELİK ARAZİ SATILACAK

Çimi Mahallesi'nde 151 ada 2 parselde bulunan 12 bin 626 metrekarelik taşınmaz da satış programında yer alıyor. Taşlık, çalılık ve kayalık niteliğindeki arazinin muhammen bedeli 1 milyon 262 bin 600 TL olarak belirlendi.

Bu taşınmaz için 252 bin 520 TL geçici teminat isteniyor. İhale 19 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU NEDEN ÖNEMLİ?

Satış ilanında yer alan taşınmazların imar durumları tarım alanı kapsamında değerlendiriliyor. İhale kayıtlarında bazı parseller için marjinal tarım arazisi, bazıları için ise diğer tarım alanları tanımlamaları bulunuyor.

Bu nedenle taşınmaz satın almak isteyenlerin yalnızca satış bedelini değil, arazinin kullanım koşullarını da incelemesi gerekiyor. Bir taşınmazın tarım alanında bulunması, üzerinde doğrudan konut veya ticari yapı inşa edilebileceği anlamına gelmiyor.

Alıcıların ihale öncesinde ilgili belediyeden güncel imar durumunu, yetkili kurumlardan ise tarımsal kullanım ve yapılaşma koşullarını öğrenmesi önem taşıyor. Parselin tapu niteliği, ulaşım durumu ve varsa kullanım kısıtlamaları da ayrıca kontrol edilmeli.

İHALEYE KATILMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Akseki Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından yürütülecek ihalelere katılmak isteyen gerçek kişilerin kimlik belgelerini ve geçici teminat yatırdıklarını gösteren belgeleri sunmaları gerekiyor.

Tüzel kişilerin ise bunlara ek olarak yetkili temsilcilerini gösteren belgeleri hazırlaması isteniyor. İsteklilerin gerekli evrakları ve tekliflerini ilgili ihale saatinde komisyona sunmaları gerekiyor.

Satış işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Kanunun 46'ncı maddesi uyarınca bu yöntemde katılımcılar tekliflerini ihale komisyonu önünde sözlü olarak verebiliyor.

Aynı düzenleme, usulüne uygun hazırlanmış tekliflerin belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması koşuluyla iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesine de imkân tanıyor. Ancak posta yoluyla teklif vermek isteyenlerin ilandaki özel şartları kontrol etmesi gerekiyor.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI NE KADAR?

İhaleye çıkarılan taşınmazların geçici teminat tutarları 32 bin TL ile 520 bin TL arasında değişiyor. Sekiz taşınmaz için belirlenen geçici teminatların toplamı 1 milyon 292 bin 920 TL'ye ulaşıyor.

Bu toplam, bütün taşınmazlara ait teminatların birleşik tutarını gösteriyor. Tek bir taşınmazın ihalesine katılacak kişinin yalnızca ilgili parsel için belirlenen teminat şartını karşılaması gerekiyor.

İHALEYE KATILACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihale komisyonunun aldığı satış kararı, yetkili makamın onay sürecine tabi bulunuyor. Dolayısıyla ihalede en yüksek teklifin verilmesi, tek başına satış işleminin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

İhaleye katılmayı planlayanların 19 Kasım 2026 tarihinden önce Akseki Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği ile iletişime geçerek güncel şartnameyi, ödeme koşullarını, teminat işlemlerini ve taşınmazların hukuki durumunu kontrol etmesi gerekiyor.

İhalelerin Akseki Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nde oluşturulacak komisyon huzurunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Satışa ilişkin ayrıntılı bilgiler için Milli Emlak birimlerinin resmî duyuruları esas alınmalı.