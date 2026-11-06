Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Ereğli-Zonguldak kara yolunda seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL 150 METREDEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli-Zonguldak kara yolunun Ören mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Ahmet Erkan yönetimindeki 67 AFN 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle araçta bulunan kişilerden ikisi otomobilden savruldu.

22 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Ahmet Erkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Henüz 22 yaşında olan Erkan'ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazada, araçta bulunan iki kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

ARAÇTAN SAVRULAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında otomobilden savrulan Taha Karahan ve Beytullah Korkmaz yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden Ahmet Erkan'ın cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere devlet hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmasına neden olan koşulların belirlenmesi amacıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.