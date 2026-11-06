İzmir'de estetik ameliyatı için özel bir hastaneye başvuran uzman doktorun hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Konak ilçesinde yüz gerdirme operasyonu geçiren Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, ameliyat sonrasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Genel anestezi altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 11 saat sürdüğü öne sürülen operasyonun ardından kalbi duran Yılmaz, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YÜZ GERDİRME AMELİYATI 11 SAAT SÜRDÜ İDDİASI

Edinilen bilgilere göre Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz gerdirme estetiği yaptırmak amacıyla İzmir'in Konak ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu.

Yılmaz, estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında ameliyata alındı.

Operasyonun iddiaya göre yaklaşık 11 saat sürdüğü öğrenildi. Ameliyatın ardından Yılmaz'ın kalbinin durduğu belirtildi.

KALBİ DURDU, UZUN SÜRE MÜDAHALE EDİLDİ

Ameliyat sonrasında sağlık durumu kötüleşen uzman doktora hastanede acil müdahalede bulunuldu.

Kalbi duran Yılmaz'a uzun süre kalp masajı yapıldı. Müdahalelerin ardından yoğun bakım servisine alınan uzman doktorun tedavisi burada devam etti.

Ancak hastanedeki uzman ekibin tüm çabalarına rağmen Dr. Emine Yılmaz hayatını kaybetti.

EŞİ O ANLARI ANLATTI: AYAĞA KALDIRDIĞIMIZDA BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Hayatını kaybeden Dr. Emine Yılmaz'ın eşi Dr. Turgut Yılmaz, ameliyat sonrasında yaşananları anlattı.

Eşinin operasyonun ardından servise çıkarıldığını belirten Turgut Yılmaz, ayağa kaldırıldığı sırada durumunun aniden kötüleştiğini söyledi.

Dr. Turgut Yılmaz, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Ameliyattan sonra servise çıkarıldı. Ayağa kaldırdığımızda bilinci kayboldu, solunum ve nabzı durdu. Uzun süre müdahale edildi. Üzgünüz yaşamını yitirdi."

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Ameliyatın ardından hayatını kaybeden Dr. Emine Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi incelemesinin, ölümün hangi tıbbi nedenle gerçekleştiğinin aydınlatılmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz'ın cenazesinin bugün öğle saatlerinde Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Yılmaz'ın ani ölümü ailesini, yakınlarını ve meslektaşlarını üzüntüye boğdu.

ESTETİK AMELİYAT SONRASI ÖLÜME SORUŞTURMA

İzmir'de yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ameliyat süreci, operasyon sonrasında uygulanan tıbbi müdahaleler ve ölümün nedeni araştırılacak.

Ölümün kesin nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak otopsi ve ilgili tıbbi incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.