İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adliyeye geldi.

Savcılıkta ifade veren üç isim hakkında yürütülen adli işlemlerin ardından dosya nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına karar verirken diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti.

ÜÇ İSİM SAVCILIKTA İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için savcılığa çağrıldı.

Adliyeye gelen üç ismin ifade işlemleri tamamlandı. Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, ifade işlemlerinin 2 saat 15 dakika sürdüğü öğrenildi.

Savcılık, ifadelerin tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkındaki taleplerini nöbetçi sulh ceza hakimliğine iletti.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI

Savcılık tarafından Fatma Betül Sayan Kaya, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Dosyayı değerlendiren sulh ceza hakimliği, Kaya hakkında tutuklama kararı verdi.

Böylece sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanmış oldu.

Tutuklama kararı, soruşturma aşamasında uygulanan bir koruma tedbiri olup kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor.

EŞİ İLYAS KAYA VE ESKİ SPK BAŞKANINA ADLİ KONTROL

Aynı soruşturma kapsamında ifade veren İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, iki isim hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasını talep etti.

Hakimlik, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

İki isim, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İbrahim Ömer Gönül'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldığı bildirildi.

SORUŞTURMADA SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin iddiaları kapsıyor.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı savcılık sevk yazısına göre, soruşturma dosyasında Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bulgular da yer alıyor.

Sevk yazısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Fatma Betül Sayan Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek nitelikte bilgilere sahip olduğu yönünde rapor düzenlendiği belirtildi.

Savcılık, hisse satış işlemlerinin zamanlamasını ve para hareketlerini de tutuklama talebine gerekçe olarak gösterdi.

Bu değerlendirmeler soruşturma makamlarının iddialarını oluştururken söz konusu suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

KAYA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Soruşturmaya ilişkin basına yansıyan ifade ayrıntılarına göre Fatma Betül Sayan Kaya, yatırım kararlarını herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bilgi doğrultusunda almadığını savundu.

Kaya'nın, yatırım işlemlerini kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

FON SORUŞTURMASINDA ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama kararı verilirken İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında mali işlemlere ilişkin iddiaların ve elde edilen bulguların adli makamlar tarafından değerlendirilmesi sürüyor.