Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde üç avlak için geçici yasak kararı alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün duyurusuna göre Aksu, Serik ve Gebiz'de avcılık faaliyetleri 10-23 Kasım 2026 tarihlerinde durdurulacak.

ANTALYA'DA HANGİ BÖLGELERDE AV YASAĞI UYGULANACAK?

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün açıklamasına göre geçici av yasağı üç ayrı avlakta uygulanacak. Karar kapsamında Aksu Genel Avlağı, Serik Devlet Avlağı ve Gebiz Devlet Avlağı belirlenen tarihler arasında avcılık faaliyetlerine kapalı olacak.

Düzenleme, Antalya'nın tamamını kapsayan genel bir av yasağı niteliği taşımıyor. Yasak, resmî kararda isimleri belirtilen üç avlakla sınırlı bulunuyor. Bu nedenle avcıların faaliyet gösterecekleri alanın hangi avlak sınırları içerisinde kaldığını kontrol etmeleri gerekiyor.

AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün duyurusunda yer alan takvime göre yasak 10 Kasım 2026 Salı günü başlayacak ve 23 Kasım 2026 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Böylece üç avlakta 14 takvim günü boyunca avcılık yapılamayacak.

Kararın dayanağını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 4 Kasım 2026 tarihli ve 27519377 sayılı Olur'u oluşturuyor. Düzenleme, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerçekleştirildi.

COP31 NEDENİYLE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Geçici yasağın gerekçesi, Antalya'nın ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Konferansı kapsamında alınan güvenlik önlemleri olarak açıklandı. Uluslararası organizasyon boyunca devlet ve hükümet başkanları ile yabancı heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin güvenli biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

Antalya Valiliğinin COP31 ulaşım bilgilendirmesine göre konferans 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Özellikle 10, 11 ve 12 Kasım tarihlerinde liderlerin katılımı nedeniyle ulaşım ve güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılacak. Av yasağının 23 Kasım'a kadar uzanması, düzenlemenin yalnızca liderler zirvesi günleriyle sınırlı olmadığını gösteriyor.

ALANYA'DAKİ AVCILAR İÇİN YASAK VAR MI?

Açıklanan kararda Alanya ilçesindeki avlakların isimleri yer almıyor. Dolayısıyla yeni düzenleme, Alanya'daki bütün av sahalarının kapatıldığı anlamına gelmiyor. Ancak Alanya'dan Aksu, Serik veya Gebiz bölgelerine avlanmak amacıyla gidecek kişilerin geçici yasağa uyması gerekiyor.

Avcıların ayrıca geçici kapatma kararından bağımsız olarak yürürlükteki av sezonu takvimini, avlanma günlerini, türlere ilişkin sınırlamaları ve avlak bazındaki diğer düzenlemeleri dikkate almaları önem taşıyor.

ANTALYA'DA COP31 İÇİN TRAFİK KISITLAMALARI DA UYGULANACAK

Av yasağının yanı sıra COP31 kapsamında Antalya'nın ulaşım ağında da geçici düzenlemelere gidildi. Antalya Valiliğinin yayımladığı bilgilere göre 9-13 Kasım tarihlerinde saat 06.00 ile 22.00 arasında belirli güzergâhlarda ağır tonajlı araçlar ve şehirlerarası otobüsler için kısıtlamalar uygulanacak.

Özellikle Alanya-Antalya ulaşımında kullanılan D-400 kara yolunun Manavgat Taşağıl Kavşağı ile Duraliler Kavşağı arasındaki kesimi, belirlenen araç gruplarına yönelik tedbirlerden etkilenecek. Personel, turizm ve kamu servisleri ise açıklanan şehirlerarası otobüs kısıtlamasının dışında tutuluyor.

Antalya Valiliği ayrıca 10-12 Kasım tarihlerinde Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell Kavşağı arasındaki D-400 kesiminde trafik akışının yeniden düzenleneceğini duyurdu. Serik yönündeki şeritlerin vatandaşların çift yönlü kullanımına ayrılması planlanıyor.

AVCILARA RESMÎ DUYURULARI TAKİP ETME ÇAĞRISI

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Aksu Genel Avlağı, Serik Devlet Avlağı ve Gebiz Devlet Avlağı'nda faaliyet gösteren avcıların 10-23 Kasım tarihleri arasındaki geçici kapatma kararına uymalarını istedi.

Avcıların yasak kapsamındaki alanları ve olası yeni düzenlemeleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün resmî duyurularından takip etmeleri gerekiyor. Geçici yasağın sona ermesi, diğer avcılık kurallarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.