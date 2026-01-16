CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda emekli maaşlarını hedef aldı. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi.

TBMM’DE EMEKLİ MAAŞLARI GERİLİMİ

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, mevcut emekli maaş düzenlemesini sert sözlerle eleştirdi. Coşar, en düşük emekli aylığının açlık sınırının çok altında kaldığını belirterek, yapılan artışların emekliyi korumadığını söyledi. Komisyona sunulan düzenlemede, en düşük emekli maaşının 2026 yılı itibarıyla 20 bin TL’ye çıkarılması öngörülüyor. Coşar, bu artışın gerçek hayatla bağının koptuğunu savundu.

“1.000 LİRALIK ARTIŞI LÜTUF GİBİ SUNUYORSUNUZ”

Aliye Coşar, milyonlarca emeklinin yıllarca çalışıp prim ödediğini hatırlatarak, “Emeklilik bu ülkede hayatta kalma mücadelesine dönüştü. 1.000 liralık artışı lütuf gibi sunuyorsunuz, emeklinin aklıyla alay ediyorsunuz” dedi. Antalya’da özellikle kira, gıda ve sağlık harcamalarının hızla arttığını vurgulayan Coşar, emekli maaşlarının bu tabloya karşı tamamen savunmasız kaldığını dile getirdi.

“ALTI AYDA 1.2 MİLYON EMEKLİ DAHA SEFALETE İTİLDİ”

Temmuz ayından bu yana en düşük maaş alan emekli sayısının 3,7 milyondan 4,9 milyona çıktığını söyleyen Coşar, tabloyu rakamlarla özetledi: “Altı ayda 1 milyon 200 bin insan daha sefalet sınırının altına itildi. Açlık sınırı 30 bin TL, yoksulluk sınırı 90 bin TL iken bu maaşlarla yaşam bekleniyor.” Bu noktada herkesin cebindeki hesap bozuldu. Markete girip eli boş çıkan emeklilerden söz ediyoruz.

CHP’DEN ÜÇ NET TALEP

CHP’nin çözüm önerilerini sıralayan Coşar, üç temel başlıkta ısrarcı olduklarını söyledi:

En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı

Emekliler arasındaki adaletsizliği giderecek İntibak Yasası çıkarılmalı

Maaşlara seyyanen zam uygulanmalı

Bu adımların hayata geçmemesi halinde, emeklilerin yoksulluk döngüsünden çıkmasının mümkün olmadığını vurguladı.

“KAYNAK YOK DİYENLER FAİZE BAKSIN”

İktidarın “kaynak yok” söylemine de tepki gösteren Coşar, bütçe verilerini hatırlattı. Faiz ödemeleri için ayrılan 2,7 trilyon TL’yi işaret eden Coşar, “Kaynak yok diyorsanız, faiz lobisine ve yandaşlara ayrılan paraya bakın. Oradan kesin, emekliye verin” dedi.

“VATANDAŞ CEVABI SANDIKTA VERECEK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın CHP’nin emekli nöbetini “şov” olarak nitelendirmesine de yanıt veren Coşar, “Bu ülkede açlık sınırının altında yaşayan milyonlar var. Bunu görmeyenler, cevabı sandıkta alacak” ifadelerini kullandı. Konuşmasını sosyal adalet vurgusuyla tamamlayan Coşar, “Bir yanda torununa harçlık veremeyen emekliler, diğer yanda servetine servet katan azınlık var. Emekliler sadaka değil, hakkını istiyor” dedi. …