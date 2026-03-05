Alanya’da seyir halindeki özel halk otobüsünde cep telefonuyla ilgilendiği iddia edilen şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Yolcular, araçta birkaç kez kaza tehlikesi yaşandığını öne sürdü.

Alanya’da şehir içi ulaşımda yaşanan bir olay, yolcular arasında kısa süreli paniğe neden oldu. İddiaya göre seyir halindeki bir özel halk otobüsünün şoförü, araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmeye devam etti. Bu durum otobüsteki yolcuların tepkisine yol açtı.

SEYİR HALİNDE TELEFON İDDİASI

Olayı anlatan yolculara göre, Alanya şehir içi toplu ulaşım hattında çalışan otobüs şoförü yolculuk sırasında sürekli telefonla ilgilendi. Dikkatin yola değil telefona yönelmesi nedeniyle araç içinde birkaç kez kaza tehlikesi yaşandığı öne sürüldü.

Otobüsün zaman zaman şeridinde savrulduğunu söyleyen bazı yolcular, yaşanan durumun araç içinde tedirginlik yarattığını dile getirdi. Bir yolcu, “Araç birkaç kez aniden fren yaptı. O an herkes birbirine baktı, gerçekten korkanlar oldu” dedi.

YOLCULAR ŞOFÖRÜ UYARDI

Yaşanan gerginlik sırasında bir kadın yolcunun şoförü uyararak daha dikkatli olmasını istediği ifade edildi. Ancak iddiaya göre bu uyarı sonrası araç içinde tartışma başladı.

Şoför ile kadın yolcu arasında sözlü tartışma yaşanırken, diğer yolcular da araya girdi. Araç içindeki bazı vatandaşlar şoförün kullandığı üsluba tepki gösterdi.

Bir yolcunun şoföre dönüp “Nasıl konuşuyorsun öyle?” diyerek tepki gösterdiği, araç içindeki tartışmanın kısa süreli gerginliğe neden olduğu aktarıldı.

Otobüs içinde bulunan diğer yolcuların araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi.

YOLCULAR İŞLEM BEKLİYOR

Olayı yaşayan bazı yolcular, Alanya’da toplu taşıma güvenliği konusunda daha sıkı denetim yapılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle araç kullanırken telefonla ilgilenilmesinin hem sürücüler hem de yolcular için ciddi risk oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, konuyla ilgili yetkililerin inceleme başlatmasını bekliyor.

Bir yolcu ise durumu şöyle özetledi: “Otobüste onlarca insan var. Böyle şeyler olunca insan ister istemez tedirgin oluyor. Kimse kavga etmek istemiyor, sadece güvenli şekilde yolculuk yapmak istiyoruz.”

Herkes yoluna devam etti ama araçtan inen bazı yolcuların hâlâ olayı konuştuğu görüldü. Çünkü böyle şeyler insanın aklında kalıyor. Hele ki şehir içi ulaşımda…