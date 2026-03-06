HAVALİMANI yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 5–12 Mart tarihleri arasında açık olacak sergide havacılık sektöründe emek veren kadın çalışanların gücü, emeği ve ilham veren katkılarının gözler önüne serildiği belirtildi. Sergide, farklı birimlerde görev yapan kadın personelin portreleri yer alıyor. Yetkililer, serginin havacılık sektöründe kadın emeğinin görünürlüğünü artırmayı ve kadın çalışanların başarılarına dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise, “Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda 5–12 Mart tarihleri arasında havacılığa emek veren, gücü ve katkısıyla ilham olan kadın çalışanlarımızın portrelerinden oluşan ‘Geleceğe Taşıyan Kadınlar’ Sergisi ziyaretçilerle buluşuyor. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verildi. Sergi, havalimanını kullanan yolcular ve ziyaretçiler tarafından 12 Mart’a kadar gezilebilecek. (Haber MERKEZİ)
GZP Alanya Havalimanı’nda “Geleceğe Taşıyan Kadınlar” Sergisi açıldı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Havalimanında görev yapan kadın çalışanların portrelerinden oluşan “Geleceğe Taşıyan Kadınlar” Sergisi, ziyaretçilerle buluştu
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'da muhtar istifa etti: İşte açıklaması
Alanya'da korkunç kavga: 17 taşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Alanya'da Başkan'ın acı günü
Alanya'da site soygununda flaş gelişme: Kapıcının film gibi soygun hikayesi
Alanya'da yolcular büyük tehlike atlattı
Alanya'da hazırlığınızı yapın: 7 saatlik elektrik kesintisi geliyor