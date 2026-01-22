Türkiye’nin deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı; Balıkesir’den gelen haberler tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da endişeli gözlerle takip ediliyor. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde başlayan sarsıntılar, yerel halka kâbus dolu bir gece yaşattı. Bölgede 4,5 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından yer kabuğu adeta harekete geçti ve 15 saat içinde durmaksızın sallandı. Deprem bilimcilerin "şaşırtıcı" olarak nitelendirdiği bu hareketlilik, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşıdı.

PROFESÖR ERCAN: DİNMEMESİ ŞAŞIRTICI

Bölgedeki olağanüstü sismik hareketliliği değerlendiren ünlü Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kullanılan ifadelerle korkuyu körükledi. Sosyal medya üzerinden çarpıcı bir analiz yapan Ercan, sarsıntıların seyrini "Sındırgı'da artçı depremcikler kudurdu" sözleriyle özetledi. Sürecin olağan bir gidişat izlediğini belirtmesine rağmen, sarsıntıların ısrarla kesilmemesine dikkat çeken Ercan, "Halen dinmemesi şaşırtıyor" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

DEPREM FIRTINASI DURMAK BİLMİYOR

AFAD verilerine göre kâbus senaryosu dün saat 18.11’de yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki depremle başladı. Ancak asıl panik bu sarsıntıdan sonra yaşandı. Gece yarısına doğru sismik hareketlilik zirve yaptı; saat 23.11’de 4,1 ve hemen ardından 23.28’de 4,4 büyüklüğünde iki şiddetli sarsıntı daha kaydedildi.

Gece boyu uyku uyumayan bölge halkı, sabaha karşı saat 02.12’de 3.9, 02.21’de 3.7 ve 02.27’de 4.0 büyüklüğündeki artçılarla sarsılmaya devam etti. Sabaha kadar kaydedilen toplam artçı sayısı 100’ü buldu.

RESMİ MAKAMLAR ALARMDA

Yüreklerin ağza geldiği saatlerde devletin zirvesinden de açıklamalar peş peşe geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, birimlere yansıyan olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Herhangi bir can kaybı veya yıkım haberi gelmemesi tek teselli kaynağı olurken, bölgedeki hareketliliğin ne zaman son bulacağı merak konusu olmaya devam ediyor.