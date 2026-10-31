Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat 2023 depremlerinde ailesini kaybeden Cevdet Demetgül'den acı haber geldi. Deprem felaketinin ardından Hatay'dan Mersin'e taşınarak yaşamını sürdürmeye çalışan 56 yaşındaki inşaat ustası, tadilat yaptığı binada meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

DEPREMDE EŞİNİ VE İKİ KIZINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da eşini ve iki kızını kaybeden Cevdet Demetgül, yaşadığı büyük acının ardından Mersin'e yerleşti.

Hayatını inşaat işlerinde çalışarak sürdüren Demetgül, 30 Ekim'de Akdeniz ilçesinde tadilat çalışması yürütülen bir binada görev yapıyordu.

ÇÖKEN MERDİVENİN ALTINDA KALDI

Demetgül'ün çalıştığı binanın dış kısmındaki beton merdiven, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında beton parçalarının altında kalan talihsiz işçi için çevredekiler yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cevdet Demetgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Demetgül'ün cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Cevdet Demetgül'ün cenazesi, memleketi Samandağ'a getirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Zezeni Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Demetgül, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden Demetgül'ün, yıllar sonra çalıştığı binada yaşanan başka bir yıkım sonucu hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.