İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından 40 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın merkezinde, belediyenin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve bazı işletmelerden ruhsat işlemleri karşılığında hukuka aykırı para talep edildiği iddiaları bulunuyor.

40 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Savcılık tarafından yapılan değerlendirmede, 21 belediye personeli ile 19 firma temsilcisinden oluşan toplam 40 şüphelinin tutuklanması istendi.

Şüphelilerin dosyadaki konumları, isnat edilen eylemler, delil durumu ve suçlamaların niteliği dikkate alınarak hakimliğe sevk işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Tutuklama taleplerine ilişkin nihai kararın sulh ceza hakimliği tarafından verilmesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANININ BABASI HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEBİ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir hakkında verilen sevk kararı oldu.

Savcılık, Özdemir'in yaşı ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Diğer şüpheliler için yapılan taleplerle birlikte toplam 17 kişi adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 belediye personeli ve 1 firma temsilcisi olmak üzere 6 kişi serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında belediyenin Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt ile Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman'ın da bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallere ilişkin incelemelerin tamamlanmasının ardından gerekli görülmesi halinde yeni değerlendirmeler yapılabileceği belirtildi.

42 İHALE DOSYASI İNCELEMEYE ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2024-2026 yılları arasında belediyenin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen 42 ihale dosyası incelendi.

Bilirkişi değerlendirmeleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve iletişim kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ilk etapta 58 kişi yakalanırken gözaltı sayısı daha sonra 63'e yükseldi.

RUHSAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR DA DOSYADA

Soruşturma yalnızca belediye ihaleleriyle sınırlı değil. Bazı işletme sahiplerinden çalışma ruhsatı işlemleri karşılığında mevzuata aykırı para talep edildiği ve ödeme yapmayan işletmelerin işlemlerinin geciktirildiği yönündeki ihbarlar da dosyada yer alıyor.

Bu iddialar kapsamında şüphelilere yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlamaları araştırılıyor.