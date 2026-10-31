Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir zabıt katibinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, geçtiğimiz haziran ayında büyük tepki toplamıştı. Adliyeye gelen vatandaşların kendisine yönelttiği sorularla alay ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan personelin aldığı disiplin cezası belli oldu.

VATANDAŞLARA SÖYLEDİĞİ SÖZLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Gebze Adliyesi'nde görev yapan katip, TikTok ve X hesaplarından yayımladığı videoda, işlem yaptırmak için adliyeye gelen vatandaşların sorularını konu almıştı.

Personelin videoda kullandığı, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" ifadeleri sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Görüntülerin yayılmasının ardından kamu görevlilerinin vatandaşlara yönelik tutumları yeniden tartışma konusu olmuştu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Tepki çeken görüntüler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve ilgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında katibin sosyal medya paylaşımları ve vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler değerlendirildi.

ÖNCE MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASI KARARLAŞTIRILDI

Ekran Haber'in aktardığı bilgilere göre, tamamlanan disiplin soruşturmasında zabıt katibi hakkında ilk olarak aylıktan kesme cezası uygun görüldü.

Ancak personelin geçmişte herhangi bir disiplin cezası almamış olması, yaptırımın belirlenmesinde dikkate alındı.

CEZASI KINAMAYA İNDİRİLDİ

Katibin daha önce disiplin cezası bulunmaması nedeniyle aylıktan kesme yaptırımı bir alt disiplin cezası olan kınamaya çevrildi.

Böylece sosyal medyada vatandaşlara yönelik sözleriyle tepki çeken adliye çalışanının soruşturması kınama cezasıyla sonuçlandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ BİR VİDEO DA PAYLAŞMIŞTI

Söz konusu personel, ilk görüntülerin ardından gelen eleştirilere karşı yeni bir video daha yayımlamıştı.

Tepkilerin abartıldığını savunan katip, kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderildiğini ileri sürerek tazminat davası açmayı düşündüğünü söylemişti.

Bu paylaşım da sosyal medyada yeni tartışmalara neden olmuştu.

Disiplin soruşturmasının tamamlanmasıyla birlikte katibin aldığı ceza kamuoyuna yansımış oldu.