Denizli'de yaşlı vatandaşların korkularını kullanarak para ve ziynet eşyalarını ele geçirdikleri belirlenen dolandırıcılık şüphelileri, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Son bir ay içerisinde Bekilli, Çardak ve Buldan ilçelerinde yaşanan olayların ardından harekete geçen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve işlenmemiş suçlarla bağlantılı göstererek korkuttukları ortaya çıktı.

“KİMLİĞİNİZ CİNAYET MAHALLİNDE BULUNDU”

Dolandırıcıların kullandığı yöntem, soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

İddiaya göre şüpheliler, özellikle yaşlı vatandaşları arayarak bulundukları ilçede hırsızlık ve cinayet işlendiğini, kimliklerinin de olay yerinde ele geçirildiğini söyledi.

Kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurlara herhangi bir zarar görmemeleri için evlerine jandarma personeli göndereceklerini belirtti.

Vatandaşlardan, evlerinde bulunan para ve ziynet eşyalarını gelen kişiye teslim etmeleri istendi.

Bu yöntemle üç ilçede yaklaşık 4 milyon 400 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının alındığı tespit edildi.

JANDARMA ŞÜPHELİLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, art arda yaşanan dolandırıcılık olaylarının ardından geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Çal, Çardak ve Buldan Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen soruşturmada, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıkları ortak hareket etti.

Şüphelilerin izini süren ekipler, düzenledikleri operasyonla 7 kişiyi mağdurlardan aldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte suçüstü yakaladı.

4 MİLYON 400 BİN LİRALIK PARA VE ALTINLAR KURTARILDI

Operasyonun ardından yapılan incelemelerde yaklaşık 4 milyon 400 bin lira değerindeki nakit para ve ziynet eşyalarına ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince ele geçirilen para ve değerli eşyaların tamamı hak sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında verilen adli kararlara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

JANDARMADAN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, özellikle yaşlı vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılığı yöntemlerine karşı uyarıda bulundu.

Yetkililer, kendilerini polis, asker, savcı veya jandarma personeli olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Benzer bir telefonla karşılaşan vatandaşların herhangi bir ödeme veya teslimat yapmadan görüşmeyi sonlandırmaları ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Güvenlik güçlerinin vatandaşlardan telefon aracılığıyla para veya ziynet eşyası teslim etmelerini istemeyeceği hatırlatıldı.