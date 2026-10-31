İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Mustafa Sarıgül'ün aile üyelerinin de adının geçtiği kara para aklama soruşturmasında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı bildirilen dosyada, Cihan Tunç'un verdiği öne sürülen ifadeler gündeme damga vurdu.

CNN Türk'ün aktardığı bilgilere göre Emir Sarıgül'ün yaklaşık 25 yıllık arkadaşı olan ve aileye yakınlığı nedeniyle soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak değerlendirilen Cihan Tunç, yurt dışına para aktarılmasına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

NAKİT PARALAR ALTIN VE PIRLANTAYA MI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

Cihan Tunç'un ifadesine dayandırılan iddialara göre, yüksek miktardaki nakit paralar İstanbul Kapalıçarşı'da altın ve pırlantaya çevrildi.

Tunç, bu değerli eşyaların özel jetlerle gerçekleştirilen yurt dışı seyahatlerinde taşındığını ileri sürdü.

Emir Sarıgül'ün geçmişte yaptığı bazı seyahatlere tanıklık ettiğini iddia eden Tunç, söz konusu para hareketlerinin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar paylaştı.

Ancak bu beyanların doğruluğunun ve iddia edilen işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin yargı sürecinde ortaya konulması gerekiyor.

ÖZEL JETLERLE YURT DIŞINA PARA ÇIKARILDIĞI İDDİASI

Soruşturmada dikkat çeken iddialardan biri de özel uçaklarla gerçekleştirildiği ileri sürülen para transferleri oldu.

Cihan Tunç'un, Emir Sarıgül'ün Fatoş Altınbaş ile evli olduğu dönemde özel jetle yurt dışına seyahatler yaptığını ve bu seyahatlerde değerli madenler ile mücevherlerin taşındığını öne sürdüğü aktarıldı.

Tunç ayrıca havalimanında görevli olduğu belirtilen bir kişiyle anlaşma yapılarak aramalardan kaçınıldığını iddia etti.

Söz konusu iddialara ilişkin bağımsız doğrulama veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

İSVİÇRE'YE PARA AKTARMAK İÇİN SAHTE BORÇ İLİŞKİSİ İDDİASI

Dosyaya yansıdığı belirtilen bir başka iddia ise İsviçre'ye para transferlerinde kullanılan yöntemlere ilişkin.

Cihan Tunç'un beyanlarına göre, gerçekte bulunmayan borç ilişkileri oluşturularak göstermelik senetler düzenlendi.

Bu yöntemle bazı para hareketlerine ticari işlem görüntüsü kazandırıldığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında savcılığın söz konusu iddiaların dayanağını, para transferlerinin kaynağını ve ilgili kişi ve şirketlerin mali ilişkilerini araştırdığı bildirildi.

SORUŞTURMA 4 ÜLKEYE UZANDI

Soruşturmaya ilişkin haberlerde Almanya, İsviçre, Avusturya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlantılı para hareketleri üzerinde durulduğu belirtildi.

Yurt içinde ve dışında kurulan şirketler, taşınmaz alım satımları, döviz büroları ve otopark işletmeleri üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklandığı iddiaları da inceleme konusu oldu.

Soruşturma makamlarının, iddialara konu mali işlemlerin gerçek ticari faaliyetlere dayanıp dayanmadığını belirlemeye çalıştığı aktarıldı.

'KONUŞMAMASI İÇİN DAİRE VERİLDİ' İDDİASI

Cihan Tunç'un ifade verdiği belirtilen konular yalnızca mali işlemlerle sınırlı kalmadı.

Tunç'un, soruşturmanın başka bir bölümünde adı geçen Beşir Ömer Demir'e konuşmaması karşılığında Çekmeköy'de bir daire verildiğini öne sürdüğü bildirildi.

Bu iddia da henüz bağımsız biçimde doğrulanmış değil. Söz konusu beyanların adli makamlar tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

80 MİLYON EURO, 100 MİLYON EURO VE 1 MİLYAR EURO İDDİALARI

Soruşturma, Alman vatandaşı iki kişinin şikâyeti üzerine başlatılmıştı.

Şikâyetçiler, 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiğini ve 1 milyar euroluk bir fonun yurt dışına aktarılmasının vaat edildiğini ileri sürmüştü.

Dosyada ayrıca 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı iddiası da yer aldı.

Bu tutarlar, soruşturma kapsamındaki iddiaları ifade ediyor. Tamamının gerçekleşmiş veya yasa dışı işlem olduğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor.

MUSTAFA SARIGÜL İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Mustafa Sarıgül, ailesine yönelik soruşturmanın başlamasının ardından yaptığı açıklamada, yaşananların ticari bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını savunmuştu.

Karşı tarafın iddialarını reddeden Sarıgül, belgelerin kaynağının ve gerçekliğinin tartışmalı olduğunu belirterek aile üyelerinin ellerindeki bilgi ve belgeleri adli makamlarla paylaşacağını açıklamıştı.

Sarıgül ayrıca soruşturma sürecinde masumiyet karinesine saygı gösterilmesini istemişti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni ifadeler, şirket bağlantıları ve uluslararası para hareketlerine ilişkin iddialar incelenmeye devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ortaya atılan suçlamaların doğruluğu henüz kesinleşmiş değil. Şüpheliler hakkındaki tutuklama kararları da suçluluklarının kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

Adli makamların yapacağı incelemeler ve yargılama süreci, dosyadaki iddiaların hukuki sonucunu belirleyecek.