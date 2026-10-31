Görev yaptığı dönemde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatı tamamen değişen eski özel harekât polisi Ömer Korkmaz'ın tedavi süreciyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kazanın ardından hareket kabiliyetini kaybeden ve uzun süre yatağa bağımlı kalan Korkmaz'a, Sedat Peker tarafından milyonlarca liralık maddi destek sağlandığı öne sürüldü.

TEDAVİ MASRAFLARINI SEDAT PEKER ÜSTLENDİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'in, eski özel harekât polisi Ömer Korkmaz'ın yeniden sağlığına kavuşabilmesi için yürütülen tedavi sürecinin maliyetini üstlendiği bildirildi.

Korkmaz'ın tedavi ve rehabilitasyon giderleri için toplam 8 milyon TL'lik destek sağlandığı belirtilirken, söz konusu yardımın uzun süredir devam eden sağlık mücadelesinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Ancak açıklanan tutara ilişkin resmi ödeme belgeleri ve tedavi giderlerinin ayrıntılı dökümü henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

YATAĞA BAĞIMLIYDI, İLK ADIMLARINI ATTI

Geçirdiği trafik kazasının ardından felç kalan Ömer Korkmaz'ın uzun süre hareket etmekte güçlük çektiği ve yatağa bağımlı bir yaşam sürdürdüğü belirtildi.

Maddi desteğin ardından devam eden yoğun tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiği, Korkmaz'ın uzun bir aradan sonra ilk adımlarını atmayı başardığı bildirildi.

Korkmaz'ın tamamen iyileşip iyileşmediği ve desteksiz yürüyüp yürüyemediği konusunda ise henüz ayrıntılı bir sağlık açıklaması yapılmadı.

8 MİLYON TL'LİK YARDIM GÜNDEM OLDU

Sedat Peker'in eski özel harekât polisine sağladığı öne sürülen 8 milyon TL'lik destek, kamuoyunda dikkat çekti.

Korkmaz'ın tedavi sürecine yönelik daha önce de maddi yardım iddiaları gündeme gelmişti. Son açıklanan tutarın geçmişte sağlandığı belirtilen destekleri kapsayıp kapsamadığı ise netlik kazanmadı.

Ömer Korkmaz'ın sağlık durumundaki gelişmeler ve tedavi sürecinin bundan sonraki aşamaları merakla bekleniyor.