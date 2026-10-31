Trendyol 1. Lig'de Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Pendikspor, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi fikstürüne göre mücadele saat 16.00'da (TSİ) başlayacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı televizyon kanalı ise henüz doğrulanamadı.

FATİH KARAGÜMRÜK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun 13. haftasında oynanacak Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük - Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmasının başlama saati TFF tarafından 16.00 olarak açıklandı. İstanbul temsilcilerini karşı karşıya getirecek mücadele, haftanın cumartesi programında yer alıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK SON MAÇINDA SARIYER'İ MAĞLUP ETTİ

Fatih Karagümrük, Pendikspor karşılaşması öncesindeki lig maçında deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. TFF'nin 24 Ekim 2026 tarihli resmi sonuçlarına göre alınan bu galibiyet, Karagümrük'ün Pendikspor karşılaşması öncesindeki son lig performansını ortaya koyuyor.

PENDİKSPOR SON KARŞILAŞMASINDA KAYSERİSPOR İLE BERABERE KALDI

Orfa Yapı Pendikspor ise 25 Ekim 2026 tarihinde Metro Holding Kayserispor'u konuk etti. TFF kayıtlarına göre mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı. Pendikspor, Fatih Karagümrük deplasmanına bu beraberliğin ardından çıkacak.

İKİ TAKIM İÇİN LİG SIRALAMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ MÜCADELE

Fatih Karagümrük ile Pendikspor arasındaki karşılaşma, Trendyol 1. Lig'de puan mücadelesinin sürdüğü haftada oynanacak. Her iki ekip de sezonun ilerleyen bölümüne avantajlı girebilmek için sahadan olumlu sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi fikstüründe Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük - Orfa Yapı Pendikspor karşılaşması 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00 olarak yer alıyor. Mücadelenin sonucu, takımların haftayı puan tablosunda hangi konumda tamamlayacağını etkileyecek.

ANTALYASPOR'UN DA MÜCADELE ETTİĞİ LİGDE HAFTANIN PROGRAMI

Karagümrük - Pendikspor karşılaşmasının oynanacağı Trendyol 1. Lig'de Antalya temsilcisi Antalyaspor da yer alıyor. TFF fikstürüne göre Antalyaspor, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.