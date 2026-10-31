Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Ekim 2026 tarihinde şehit oldu.

Şehidin acı haberi, Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

ACI HABERİ KAYMAKAM VERDİ

Şehit Yusuf Sait Ünlü'nün annesi Öznur Ünlü ile babası Latif Ünlü'ye acı haberi, Çine Kaymakamı Ali Erdoğan ve beraberindeki yetkililer verdi.

Evlatlarının şehadet haberini alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Acı haberi duyan yakınları ve mahalle sakinleri, Ünlü ailesinin evine gelerek taziyelerini iletmeye başladı.

ARALIK AYINDA NİKÂHI, NİSANDA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Oğlunun görev süresinin tamamlanmasına kısa bir zaman kaldığını anlatan baba Latif Ünlü, aralık ayında nikâh, nisan ayında ise düğün yapmayı planladıklarını söyledi.

Oğlunun dönüşü için gün saydığını belirten acılı baba, yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlumu seve seve gönderdim. Allah mekanını cennet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Diyecek başka bir şey yok."

'HEPSİ MAHŞERE KALDI'

Şehit oğlunun gelecek planlarından söz eden Latif Ünlü, görev süresinin bitmesine yalnızca bir ay kaldığını belirtti.

Aralık ayının ilk haftasında oğlunun eve dönmesini beklediklerini anlatan baba Ünlü, nikâh ve düğün hazırlıklarının yarım kaldığını ifade etti.

Acılı babanın "Aralıkta nikah yapacaktık, nisan ayında da düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı" sözleri, yaşanan acıyı gözler önüne serdi.

ŞEHİDİN BABA OCAĞINDA YAS

Şehadet haberinin ardından Altınova Mahallesi'nde hüzün hâkim oldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları aileyi yalnız bırakmadı.

Yusuf Sait Ünlü'nün şehadeti, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.