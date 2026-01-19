“Üzerimize düşen neyse yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Minguzzi olayı neyse Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üzerimize düşen neyse yerine getireceğiz.”

“Hesabını sormak görevimiz”

Erdoğan, benzer olayların üzerine kararlılıkla gidileceğini belirterek,

“Tüm bunların üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim vazifemizdir. O pırlanta gibi yavru nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak görevimizdir.” dedi.

Olayın geçmişi

Olay, 14 Ocak tarihinde Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde bir baklavacı önünde meydana geldi. Birbirini daha önce tanımayan Atlas Çağlayan (17) ile E.Ç. (15) arasında “yan baktın” iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.Ç.’nin, “sustalı” olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaraladığı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.