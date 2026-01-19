Balık tutmak için Konyaaltı sahiline gelen M.İ. ile C.İ.’nin oltasına bir süre sonra erkek cesedi takıldı. Durumu fark eden M.İ. ve C.İ., 112 Acil Çarı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine ekipler ulaşmadan önce cansız beden, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde İbrahim Ethem Uysal adına hazırlanmış pasaport ve kredi kartları bulundu. Kimlik tespiti yapılan ceset, daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA